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BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн
По прогнозам экспертов, это произойдет почти через 60 лет в случае воплощения пессимистичного прогноза. Однако согласно оптимистичному варианту население России, наоборот, может увеличиться на 30 млн человек
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года. Согласно пессимистичному варианту прогноза экспертов, вместо нынешних 145 млн человек к 2078 году в стране будут проживать 99,7 млн. При этом, согласно оптимистичному прогнозу, в России к этому же году население увеличится до 160 млн человек. Среднее же медианное значение для 2078 года — 127,5 млн.

Из доклада также следует, что сейчас в России одно из самых низких в мире соотношений числа мужчин и женщин — на 100 женщин приходится 86,4 мужчины. Еще меньше только в нескольких странах — на Украине, в Литве, Латвии, Гонконге, Непале. Этот показатель будет расти очень медленно — до 87,1 к 2040 году и до 90,2 к 2060-му в среднем варианте прогноза ООН.

Медианный возраст в России (возраст жителя, выбранного таким образом, что ровно половина населения будет старше, а половина — младше) составляет сейчас около 39,6 года. Российское население будет стареть, показывают оценки ООН: в среднем варианте прогноза медианный возраст повышается до 44 лет к 2035 году и далее останется в пределах 42–44 лет на протяжении последующих десятилетий.

Коэффициент зависимости (соотношение лиц нетрудоспособного возраста — детей и пожилых — к трудоспособному населению) в России будет быстро расти, согласно прогнозу ООН. Показатель увеличится с 51,2 детей и стариков на 100 человек трудоспособного населения в 2020 году до 58,6 к 2030 году. К 2045 году этот коэффициент перевалит за 60.

Общество
Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью

Рождаемость уменьшится с 9,29 млн рождений в 2015–2020 годах до 8,24 млн в 2020–2025 годах и на минимуме составит 7,08 млн новорожденных детей в 2030–2035 годах, после чего начнет расти. А ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличится с 72,29 года в 2015–2020 годах почти до 73 лет в 2020–2025 годах и 73,7 года в последующий период до 2030 года. Тем не менее продолжительность жизни в России будет отставать от среднемировой почти на 0,4 года вплоть до 2040 года. Она будет меньше, чем в Белоруссии и всех странах Восточной Европы, кроме Молдавии и Украины.

В целом число жителей планеты приблизится к 10 млрд человек в 2050 году. К концу столетия мировое население может достичь 11 млрд. Согласно прогнозам, Индия в скором времени обгонит Китай по количеству населения.

Общество
Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения

По данным Росстата, число родившихся в прошлом году стало минимальным за последние 12 лет. Максимум был зафиксирован в 2014 году, когда на свет появились 1,94 млн человек. В 2018 году население России сократилось впервые за десять лет. Миграционный приток не смог компенсировать естественную убыль населения. В правительстве рассчитывают, что переломить ситуацию удастся в 2023–2024 годах и тем самым выполнить одну из национальных целей развития, обозначенную в майском указе президента Владимира Путина.

Авторы: Константин Ткаченко, Иван Ткачёв
Теги: ООН, численность населения
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