ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн

По прогнозам экспертов, это произойдет почти через 60 лет в случае воплощения пессимистичного прогноза. Однако согласно оптимистичному варианту население России, наоборот, может увеличиться на 30 млн человек

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Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года. Согласно пессимистичному варианту прогноза экспертов, вместо нынешних 145 млн человек к 2078 году в стране будут проживать 99,7 млн. При этом, согласно оптимистичному прогнозу, в России к этому же году население увеличится до 160 млн человек. Среднее же медианное значение для 2078 года — 127,5 млн.

Из доклада также следует, что сейчас в России одно из самых низких в мире соотношений числа мужчин и женщин — на 100 женщин приходится 86,4 мужчины. Еще меньше только в нескольких странах — на Украине, в Литве, Латвии, Гонконге, Непале. Этот показатель будет расти очень медленно — до 87,1 к 2040 году и до 90,2 к 2060-му в среднем варианте прогноза ООН.

Медианный возраст в России (возраст жителя, выбранного таким образом, что ровно половина населения будет старше, а половина — младше) составляет сейчас около 39,6 года. Российское население будет стареть, показывают оценки ООН: в среднем варианте прогноза медианный возраст повышается до 44 лет к 2035 году и далее останется в пределах 42–44 лет на протяжении последующих десятилетий.

Коэффициент зависимости (соотношение лиц нетрудоспособного возраста — детей и пожилых — к трудоспособному населению) в России будет быстро расти, согласно прогнозу ООН. Показатель увеличится с 51,2 детей и стариков на 100 человек трудоспособного населения в 2020 году до 58,6 к 2030 году. К 2045 году этот коэффициент перевалит за 60.