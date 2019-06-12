Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью

Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью

В России регионом-лидером по рождаемости в 2018 году стала Москва. Об этом свидетельствуют данные Росстата, поступившие в РБК.

Так, в 2018 году в столице России родились 132,1 тыс. человек. На втором месте — Московская область (83 тыс. человек), далее — Краснодарский край (64,5 тыс. человек), Санкт-Петербург (64 тыс. человек). Замыкает пятерку лидеров Тюменская область (50 тыс. человек).

В списке регионов с наиболее высокой смертью те же лидеры. Так, в Москве за 2018 год умерли 122 тыс. человек, в Московской области — 92 тыс. человек, Краснодарском крае — 67 тыс. человек, в Санкт-Петербурге — 59,8 тыс.человек. На пятом месте — Свердловская область (58,5 тыс. человек).

Меньше всех человек родилось и умерло в Ненецком автономном округе — 618 человек и 394 человека соответственно.