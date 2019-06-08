Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения

Уровень рождаемости в России падает в первую очередь из-за стагнации доходов населения, заявил на петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра труд Алексей Вовченко. Трансляция шла на сайте ПМЭФ.

«Мы связываем все-таки эту причину [падения рождаемости] с экономикой, прежде всего, с уровнем доходов нашего населения, которые за последние годы если не падают, то в принципе остановились», — заявил Вовченко.

Он пояснил такую «четкую связь»: у 79% бедных домохозяйств есть дети, то есть иждивенец, по мнению чиновника, «автоматически» приводит семью к бедности. Поэтому меры Минтруда по увеличению рождаемости прежде всего направлены на экономическое стимулирование, резюмировал Вовченко.

Ранее во время выступления на ПМЭФ министр труда Максим Топилин, рассуждая о способах повысить рождаемость, предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет в тех случаях, если семья в этом нуждается. Сейчас материальная поддержка оказывается семьям с детьми до трех лет.