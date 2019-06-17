У спасателей МЧС вслед за армией появится собственный храм в Москве

У спасателей МЧС вслед за армией появится собственный храм в Москве

Храм в честь Смоленской иконы Божией Матери построят к концу следующего года на западе столицы. Он станет главным храмом МЧС. К концу 2020 года в Москве также достроят главный храм Минобороны

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

К концу 2020 года в московском районе Фили-Давыдково построят храм в честь Смоленской иконы Божией Матери. Он будет главным храмом МЧС России, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе депутата Госдумы, куратора программы строительства храмов Владимира Ресина.

«Этот храм станет главной святыней спасателей, МЧС берет над ним шефство», — сказал Ресин. По его словам, уже почти завершено возведение монолитной конструкции. Освящение здания планируется провести к 27 декабря 2020 года, когда МЧС будет отмечать тридцатилетие.

Храм будет двухъярусным, однокупольным с шатровым завершением и колокольней. Главный, верхний храм рассчитан на 500 человек, а нижний — на 300.