Большинство россиян выступили за выход на работу до 18 лет

При этом 74% респондентов сами начали работать до того, как им исполнилось 18 лет. Более трети (35%) первые деньги заработали в возрасте 13–15 лет, еще 26% — в возрасте 16–17 лет. При этом их первая работа была в колхозах и совхозах (14%), на заводах и производствах (8%), в торговле (7%). Также опрошенные в подростковом возрасте работали грузчиками (5%) и на стройке (4%).

Опрос ВЦИОМ проводился 13 июня среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

В мае было опубликовано исследование ВЦИОМа, согласно которому большинству россиян (85%) нравится их работа. При этом 78% респондентов заявили о готовности продолжать трудиться даже при отсутствии финансовой необходимости (из них 56% на старом месте и 22% сменили бы работу). Уволиться и больше вообще не работать предпочел бы 21%.