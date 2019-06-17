Большинство россиян выступили за выход на работу до 18 лет

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,30 -0,08 EUR Бирж. 72,11 -0,07 Brent 61,85 -0,34% USD Нал. 64,73 64,02 EUR Нал. 72,61 71,81 USD ЦБ 64,43 -0,20 EUR ЦБ 72,70 -0,31 EUR/USD 1,1218 +0,0012 BTC/USD Бирж. 9 171,00 +186,40 IMOEX 2 741,82 +0,09% RTSI 1 343,62 +0,19% DJIA 26 089,61 -0,07% Nasdaq 7 796,66 -0,52%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 64,43 (-0,2) Quote, 14 июн, 13:29
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 72,7 (-0,31) Quote, 14 июн, 13:29
Как прошел хакатон по разработке решений для «умных городов» В Москве Партнерский материал, 11:06 СК начал проверку из-за самоубийства инспектора ДПС в Сахалинской области Общество, 11:03 В Неаполе сорвали табличку в честь Сарри после его назначения в «Ювентус» Спорт, 10:57 Эксперты оценили уровень трудоустройства выпускников вузов по профилю Общество, 10:56 Польша решила разместить американских военных у границы с Белоруссией Политика, 10:53 В погоне за привилегией: можно ли снизить зависимость России от доллара Мнение, 10:51 Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации Общество, 10:51 Забронзовели: почему часы с патиной набирают популярность Стиль, 10:51 В Екатеринбурге демонтировали табличку со словами Соловьева «Город бесов» Общество, 10:43 Как оздоровить офисные будни РБК и Philips, 10:42 Суд назначил ударившей ученика учительнице 200 часов работ Общество, 10:35 Большинство россиян выступили за выход на работу до 18 лет Общество, 10:33 «Темная лошадка» фондового рынка: стоит ли вкладываться в киберспорт Pro, 10:20 В больнице оценили состояние здоровья Алибасова Общество, 10:15
Общество ,  
0 
Большинство россиян выступили за выход на работу до 18 лет

Большинство россиян (83%) поддерживают подростков, решивших начать работать до наступления совершеннолетия. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), сообщается на сайте организации.

Не поддерживают желание подростков рано начать работать 16% респондентов.

Плюсами раннего начала трудовой деятельности опрошенные назвали возможность быть финансово независимым (37%), формирование привычки работать (25%), наличие полезной занятости как альтернативу сидению «в смартфоне» (18%), развитие самостоятельности (16%) и дисциплины (12%).

Почти треть (31%) участников опроса не видят минусов в раннем начале работы. По мнению 16%, при трудоустройстве несовершеннолетних может быть нарушено законодательство, 11% считают, что это приведет к нехватке времени на учебу.

Общество
Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке

При этом 74% респондентов сами начали работать до того, как им исполнилось 18 лет. Более трети (35%) первые деньги заработали в возрасте 13–15 лет, еще 26% — в возрасте 16–17 лет. При этом их первая работа была в колхозах и совхозах (14%), на заводах и производствах (8%), в торговле (7%). Также опрошенные в подростковом возрасте работали грузчиками (5%) и на стройке (4%).

Опрос ВЦИОМ проводился 13 июня среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

В мае было опубликовано исследование ВЦИОМа, согласно которому большинству россиян (85%) нравится их работа. При этом 78% респондентов заявили о готовности продолжать трудиться даже при отсутствии финансовой необходимости (из них 56% на старом месте и 22% сменили бы работу). Уволиться и больше вообще не работать предпочел бы 21%.

Теги: ВЦИОМ, Опрос, работа, подростки
Материалы по теме
ВЦИОМ выяснил число довольных своей жизнью россиян
Общество
ВЦИОМ узнал о мечте трети россиян поучаствовать в отборе в космонавты
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter