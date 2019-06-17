Большинство россиян выступили за выход на работу до 18 лет

Большинство россиян (83%) поддерживают подростков, решивших начать работать до наступления совершеннолетия. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), сообщается на сайте организации.
Не поддерживают желание подростков рано начать работать 16% респондентов.
Плюсами раннего начала трудовой деятельности опрошенные назвали возможность быть финансово независимым (37%), формирование привычки работать (25%), наличие полезной занятости как альтернативу сидению «в смартфоне» (18%), развитие самостоятельности (16%) и дисциплины (12%).
Почти треть (31%) участников опроса не видят минусов в раннем начале работы. По мнению 16%, при трудоустройстве несовершеннолетних может быть нарушено законодательство, 11% считают, что это приведет к нехватке времени на учебу.