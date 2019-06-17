Главу Дагестана госпитализировали в Москве из-за воспаления легких

Президент Владимир Путин назначил Владимира Васильева, занимавшего пост вице-спикера Госдумы, врио главы Дагестана осенью 2017 года. В сентябре 2018-го депутаты Народного собрания избрали его новым главой региона

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве, сообщается на сайте правительства республики.

Васильеву поставили диагноз «воспаление легких». На время его отсутствия его обязанности исполняет председатель правительства Артем Здунов.

Васильеву 69 лет. Он занимает пост главы Дагестана с сентября 2018 года.

Президент Владимир Путин назначил Васильева временно исполняющим обязанности главы Дагестана в октябре 2017 года после ухода прежнего руководителя Рамазана Абдулатипова. Глава государства назвал Васильева «политиком федерального уровня» и «политическим тяжеловесом». Источники РБК в Госдуме говорили, что назначение Васильева стало неожиданностью для фракции единороссов. Замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко при этом указывал, что Дагестан ялвяется сложным регионом, но «лучшее назначение сложно и представить».