Суд приговорил «теневого банкира» Моралеса-Эскомилью к 16 годам колонии

Моралеса-Эскомилью задержали еще в 2017 году по подозрению в соучастии в выводе 1,6 млрд руб. по так называемой молдавской схеме. В 2023 году его приговорили к 11 годам колонии. Теперь к делу добавили мошенничество и растрату

Агустин Моралес-Эскомилья (Фото: moscowcourts / Telegram)

Замоскворецкий суд Москвы приговорил «теневого банкира» Агустина Моралеса-Эскомилью к 16 годам колонии строгого режима за ряд преступлений, в том числе злоупотребление полномочиями и мошенничество в сфере страхования, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Моралес-Эскомилья признан виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата), ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 (мошенничество в сфере страхования), ч. 4 ст. 160 УК России.

Суд также назначил обвиняемому штраф в 3,5 млн руб. с ограничением свободы на два года. Кроме того, был полностью удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны в сумме более 230 млн руб. Моралес-Эскомилья полностью признал вину, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Моралес-Эскомилья — коренной москвич, получивший необычное имя и фамилию от родственников с испанскими корнями. Он был задержан российскими правоохранителями в декабре 2017 года по делу о хищении средств у Таурус Банка. ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации в апреле 2015 года. Регулятор отмечал, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал необходимых резервов и нарушал ограничения на проведение банковских операций. По версии следствия, Моралес-Эскомилья и его подельники в 2014 году оформили фиктивные кредитные договоры с физическими и юридическими лицами на сумму более 1,6 млрд руб., после чего вывели средства по так называемой молдавской схеме.

При аресте еще в 2017 году Моралес-Эскомилья свою вину отрицал, но позже рассказал подробности как афер с выводом средств, так и краха целого ряда кредитных учреждений. В августе 2023 года его приговорили к 11 годам колонии строгого режима по делу о незаконном выводе из страны свыше 1,6 млрд руб.