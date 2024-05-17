Суд приговорил «теневого банкира» Моралеса-Эскомилью к 16 годам колонии
Замоскворецкий суд Москвы приговорил «теневого банкира» Агустина Моралеса-Эскомилью к 16 годам колонии строгого режима за ряд преступлений, в том числе злоупотребление полномочиями и мошенничество в сфере страхования, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Моралес-Эскомилья признан виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата), ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 (мошенничество в сфере страхования), ч. 4 ст. 160 УК России.
Суд также назначил обвиняемому штраф в 3,5 млн руб. с ограничением свободы на два года. Кроме того, был полностью удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны в сумме более 230 млн руб. Моралес-Эскомилья полностью признал вину, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
Моралес-Эскомилья — коренной москвич, получивший необычное имя и фамилию от родственников с испанскими корнями. Он был задержан российскими правоохранителями в декабре 2017 года по делу о хищении средств у Таурус Банка. ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации в апреле 2015 года. Регулятор отмечал, что банк проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал необходимых резервов и нарушал ограничения на проведение банковских операций. По версии следствия, Моралес-Эскомилья и его подельники в 2014 году оформили фиктивные кредитные договоры с физическими и юридическими лицами на сумму более 1,6 млрд руб., после чего вывели средства по так называемой молдавской схеме.
При аресте еще в 2017 году Моралес-Эскомилья свою вину отрицал, но позже рассказал подробности как афер с выводом средств, так и краха целого ряда кредитных учреждений. В августе 2023 года его приговорили к 11 годам колонии строгого режима по делу о незаконном выводе из страны свыше 1,6 млрд руб.
Как работала «молдавская схема»
Между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.
Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — иностранных компаний, подконтрольных членам ОПС. Таким образом через российские банки ежедневно выводились миллионы долларов США и евро.
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки