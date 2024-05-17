Против главы тульской миграционной службы МВД завели уголовное дело

Задержаны четыре человека из руководства МВД, которые за денежное вознаграждение оказывали услуги по меньшей мере 700 мигрантам. Среди них — начальник управления по вопросам миграции Оськин. Дела возбуждены по двум статьям

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Против четырех человек из руководства УМВД Тульской области возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, сообщил РБК источник, близкий к МВД, и подтвердил собеседник в региональном управлении полиции.

Речь идет о начальнике управления по вопросам миграции УМВД Денисе Оськине, его заместителе полковнике полиции Елене Боровик., ведущем специалисте отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства УВМ Кольцюке Е.В., а также о начальнике отдела разрешительно-визовой работы УВМ Маршаловой В.Н. Все четверо задержаны, в отношении них начата служебная проверка.

Против них возбудили дела по п.п. «а» и «в» ч. 2 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения; до семи лет лишения свободы) и по ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями; максимальное наказание по этой части — лишение свободы на срок до четырех лет).

По версии следствия, фигуранты дела и ряд неустановленных лиц организовали незаконное пребывание в России по меньшей мере 700 иностранцев, за плату помогая им с постановкой на учет, регистрацией по месту жительства, оформлением разрешений на временное проживание, а также с получением гражданства.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Тульской области.

Ранее РБК писал, что в Санкт-Петербурге раскрыли преступную группу из семи человек, которые организовали канал незаконной миграции в том числе с помощью взломанных аккаунтов на портале «Госуслуги».