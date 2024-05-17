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Политика ,  
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В Петербурге раскрыли канал незаконной миграции со взломом «Госуслуг»

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали преступную группировку из семи человек, которые организовали канал незаконной миграции в том числе с помощью взломанных аккаунтов на портале «Госуслуги», сообщил РБК источник, близкий к МВД. Информацию подтвердил собеседник РБК в региональном управлении полиции.

С ноября 2022 года по май 2024 года злоумышленники создали три юрлица и арендовали пять офисов. Там сидели «операторы» — участники преступной группировки, которые за деньги принимали мигрантов и выдавали им фиктивные документы, разрешающие проживание в России.

В обязанности операторов входили прием документов, выдача направлений на медицинский осмотр и тестирование на знание языка, перевод документов, ДМС, дактилоскопирование, формирование документов на получение патента, внесение данных в АИС «Элпост», составление комплектов документов и сдача документов на получение патента по реестру в ФГУП «Паспортно-визовый сервис».

Все сотрудники знали, что часть подготавливаемых ими документов для получения патента фиктивны или получены с нарушением закона, уточнили собеседники РБК.

Члены группировки использовали несколько схем для регистрации по месту жительства, в частности, прописывали клиентов в квартирах россиян без их согласия с использованием взломанных аккаунтов на «Госуслугах». В других случаях регистрация производилась за денежное вознаграждение собственникам жилья, при этом собственники знали, что иностранцы фактически проживать у них не будут.

В течение 2023 года этой схемой воспользовались около 7 тыс. мигрантов.

В группу входили граждане России, Таджикистана и Узбекистана, все они ранее не были судимы. Участников схемы задержали.

Следователи завели дела по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса (неправомерный доступ к компьютерной информации из корыстной заинтересованности) и п. «а» ч. 2 ст. 322.1 — организация незаконной миграции организованной группой. По первой статье грозит до четырех лет лишения свободы, по второй — до семи лет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

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