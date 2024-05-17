Суд заочно арестовал феминистку Залину Маршенкулову
Перовский районный суд Москвы заочно арестовал феминистку Залину Маршенкулову по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Ее отправят в СИЗО на два месяца с момента фактического задержания или передачи российским правоохранителям в случае экстрадиции или депортации.
По версии следствия, активистка «оправдывала насильственные действия в отношении военного корреспондента Владлена Татарского в своем телеграм-канале». Он погиб в апреле 2023 года при взрыве в кафе «Патриот» в Санкт-Петербурге.
стало известно в апреле. Тогда же МВД объявило ее в федеральный розыск. Женщине грозит до семи лет лишения свободы. Сама феминистка прокомментировала обвинения словами «абсолютный сюр и беспредел». Она также заявила, что «жизнь нужно прожить так, чтобы оказаться в компании лучших людей страны с уголовкой за любовь к родине».
Феминистка является автором телеграм-канала «Женская власть». В 2019 году она попала в скандал из-за рекламы Reebok. Компания опубликовала фотографию Маршенкуловой с подписью: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо», что вызвало широкий резонанс. Впоследствии Reebok удалила фотографии.
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