Суд заочно арестовал феминистку Залину Маршенкулову

Залину Маршенкулову заочно арестовали на два месяца. Ее обвиняют в оправдании терроризма. Поводом стали посты в телеграм-канале о гибели военкора Владлена Татарского. Феминистка покинула Россию в 2022 году

Залина Маршенкулова (Фото: zalina.marshenkulova / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Перовский районный суд Москвы заочно арестовал феминистку Залину Маршенкулову по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Ее отправят в СИЗО на два месяца с момента фактического задержания или передачи российским правоохранителям в случае экстрадиции или депортации.

По версии следствия, активистка «оправдывала насильственные действия в отношении военного корреспондента Владлена Татарского в своем телеграм-канале». Он погиб в апреле 2023 года при взрыве в кафе «Патриот» в Санкт-Петербурге.

МВД объявило в розыск феминистку Залину Маршенкулову Общество Маршенкулова не проживает в России с 2022 года. Об уголовном деле в отношении нее стало известно в апреле. Тогда же МВД объявило ее в федеральный розыск. Женщине грозит до семи лет лишения свободы. Сама феминистка прокомментировала обвинения словами «абсолютный сюр и беспредел». Она также заявила, что «жизнь нужно прожить так, чтобы оказаться в компании лучших людей страны с уголовкой за любовь к родине».

Феминистка является автором телеграм-канала «Женская власть». В 2019 году она попала в скандал из-за рекламы Reebok. Компания опубликовала фотографию Маршенкуловой с подписью: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо», что вызвало широкий резонанс. Впоследствии Reebok удалила фотографии.