МВД объявило в розыск феминистку Залину Маршенкулову
Феминистку Залину Маршенкулову объявили в федеральный розыск, об этом свидетельствуют данные базы розыска МВД.
Маршенкулова — автор телеграм-канала «Женская власть». 10 апреля ей заочно предъявили обвинение в оправдании терроризма. По версии Следственного комитета, не позднее 3 марта 2023 года Маршенкулова разместила в своем телеграм-канале «ряд публикаций об оправдании терроризма». В ее отношении завели уголовное дело по признакам публичного оправдания в интернете террористической деятельности — ч. 2 ст. 205.2 УК.
Уголовное дело Маршенкулова прокомментировала словами «абсолютный сюр и беспредел». С 2022 года она не проживает в России.
Телеграм-канал Baza связал дело с постом Маршенкуловой об убийстве военкора Владлена Татарского. Он погиб в апреле 2023 года при взрыве в кафе «Патриот» в Петербурге.
Маршенкулова в 2019-м попала в скандал из-за рекламы Reebok. На одном из промоизображений компании была ее фотография с подписью «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Эта формулировка вызвала большой резонанс, спустя несколько часов после публикации со страницы Reebok удалили все фото, сделанные в рамках проекта.
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