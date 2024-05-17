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Общество ,  
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ФСБ сообщила о ликвидации в КЧР боевика, готовившего атаку на силовиков

ФСБ: в КЧР ликвидирован боевик, который готовил нападение на правоохранителей
Потерь среди личного состава правоохранительных органов не было, сообщили в ФСБ. На месте столкновения со злоумышленником силовики обнаружили автомат Калашникова, патроны к нему и СВУ
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В ауле Адиль-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) силовики ликвидировали последователя террористической организации, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. По информации спецслужбы, злоумышленник 1998 года рождения готовил вооруженное нападение на сотрудников республиканских правоохранительных структур.

В ведомстве добавили, что во время задержания мужчина «оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем».

В ФСБ сообщили, что потерь среди силовиков нет. На месте столкновения со злоумышленником правоохранители обнаружили автомат Калашникова, большое количество боеприпасов к нему, готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ) и компоненты для создания взрывчатых веществ.

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Фото:Дмитрий Макеев / РИА Новости

Также там обнаружили средства связи, которые содержали переписку с координаторами террористической деятельности. Последние находятся за рубежом, уточнили в спецслужбе.

В начале мая ФСБ сообщила о ликвидации украинского диверсанта, который прибыл в Россию из Литвы. Его впервые обнаружили, когда он доставал средства поражения из тайника в Московской области, но тогда он оказал сопротивление и скрылся. В багажнике машины правоохранители обнаружили разные инструменты и материалы.

Позже спецслужбы снова заметили подозреваемого у схрона в Гатчинском районе Ленинградской области, где он планировал совершить теракт на топливном терминале в Тосненском районе. При задержании злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был убит. В его телефоне нашли переписку с куратором.

В марте Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщал о ликвидации шестерых боевиков в результате проведенной контртеррористической операции (КТО) в Ингушетии. Спецназ ФСБ до этого заблокировал их в одном из многоквартирных домов города Карабулака. Потерь среди гражданского населения и правоохранителей не было.

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Георгий Смирнов
ФСБ Карачаево-Черкесия боевик

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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На будущее

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Читать
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