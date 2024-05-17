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Общество ,  
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В Москве задержали вице-губернатора Алтайского края

В Москве задержали вице-губернатора Алтайского края Ивана Кабардина
Кроме того, в правительстве региона прошли обыски. По данным местного агентства «Банкфакс», чиновника подозревают в мошенничестве и задержали с поличным при получении 18 млн руб.
Иван Кибардин
Иван Кибардин (Фото: сайт правительства Алтайского края)

В Москве 16 мая задержали заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина, сообщают ТАСС и местное агентство «Банкфакс» со ссылкой на источники.

«Подробности в данный момент неизвестны. Вчера в краевом правительстве проходили обыски, но по какой причине, также неизвестно», — заявил собеседник ТАСС.

«Банкфакс» пишет, что Кибардин может быть фигурантом дела о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, предусматривает до десяти лет лишения свободы). По данным агентства, чиновника задержали при получении 18 млн руб. от неизвестного лица. «Банкфакс» также сообщает о визите сотрудников правоохранительных органов в правительство края.

Кибардин занимает свою должность с 2018 года. Так как председателем правительства Алтайского края является губернатор (это Виктор Томенко), то Кабардин также является и его заместителем.

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Фото:Александр Клебанов / VK

Чиновник курирует работу управлений Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности; по охране объектов культурного наследия; имущественных отношений; а также градостроительную инспекцию, инспекции строительного и жилищного надзора и финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок.

До того, как прийти в алтайское правительство, работал в администрации Красноярского края (Кибардин родился в этом регионе в 1981 году).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Алтайский край мошенничество

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

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