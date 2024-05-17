В Киеве начали снос малой Десятинной церкви УПЦ
В Киеве начались работы по сносу малой Десятинной церкви, которая принадлежит Украинской православной церкви (УПЦ), сообщается в телеграм-канале Десятинного монастыря.
«Храма <...> больше не существует», — говорится в сообщении.
Вечером 16 мая к церкви прибыли полиция и военные, они оцепили территорию, после чего на месте началась работа техники. В канале публиковали кадры вывоза грузовиками обломков.
УПЦ пока не комментировала ситуацию.
В сентябре прошлого года Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в апелляционной жалобе религиозной общине Десятинного монастыря и обязал снести малый Десятинный храм в честь равноапостольного князя Владимира и княгини Ольги, сообщали в УПЦ. В феврале того же года решение о сносе в первой инстанции принял Хозяйственный суд Киева.
Снос обосновали тем, что храм находится на территории Национального музея истории Украины. Хозяйственный суд Киева постановил, что такое размещение церкви противоречит ее целевому использованию и нарушает положения Земельного кодекса Украины.
В Минкультуры, пишет «Страна.ua», заявляли, что подлежащий сносу храм был построен без разрешений в буферной зоне достопримечательности ЮНЕСКО, где запрещено любое новое строительство. Hromadske со ссылкой на ведомство передавало, что участок под этой церковью начали «самовольно захватывать» в 2008-м, в 2012-м началась «незаконная легализация» строительства на этом месте.
Церковь была расположена в центре Киева на Владимирской улице, менее чем в 100 м от нее находится Музей истории Украины. Рядом прежде располагалась Десятинная церковь, памятник архитектуры 10-11 веков. Ее снесли в 1936-м. После развала СССР появились планы по восстановлению храма, но они не были реализованы. От древней церкви сохранился фундамент на территории музея.
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