В Турции запретили регистрировать второй ввезенный из-за рубежа смартфон
В Турции запретили ввозить второй смартфон в течение двух календарных лет после того, как человек ввез первый, сообщает Haberturk.
В стране телефоны подлежат регистрации, если они были куплены не в Турции. Сделать это нужно не позднее, чем через 120 дней после въезда. В противном случае телефон заблокируют. Регистрация проходит по IMEI — идентификационному номеру смартфона.
Для этого уплачивается сбор в размере 30 тыс. турецких лир (около 84 тыс. руб. по курсу на момент публикации), завершить регистрацию нужно на специальном правительственном портале.
Согласно новым правилам, ввезенное в течение двух лет после ввоза первого телефона устройство зарегистрировать будет невозможно, даже уплатив таможенные пошлины.
Регистрацией телефонов занимается Управление информационных технологий и коммуникаций. По его данным, в четвертом квартале прошлого года в в Турции зарегистрировали 3,5 млн ввезенных из-за рубежа смартфонов.
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