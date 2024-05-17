В Турции запретили регистрировать второй ввезенный из-за рубежа смартфон

Ввезенные из-за границы в Турцию смартфоны подлежат регистрации. По новым правилам, если ввезти один телефон, следующий можно будет зарегистрировать не ранее чем через два года. За регистрацию уплачивается сбор

В Турции запретили ввозить второй смартфон в течение двух календарных лет после того, как человек ввез первый, сообщает Haberturk.

В стране телефоны подлежат регистрации, если они были куплены не в Турции. Сделать это нужно не позднее, чем через 120 дней после въезда. В противном случае телефон заблокируют. Регистрация проходит по IMEI — идентификационному номеру смартфона.

Для этого уплачивается сбор в размере 30 тыс. турецких лир (около 84 тыс. руб. по курсу на момент публикации), завершить регистрацию нужно на специальном правительственном портале.

Согласно новым правилам, ввезенное в течение двух лет после ввоза первого телефона устройство зарегистрировать будет невозможно, даже уплатив таможенные пошлины.

Регистрацией телефонов занимается Управление информационных технологий и коммуникаций. По его данным, в четвертом квартале прошлого года в в Турции зарегистрировали 3,5 млн ввезенных из-за рубежа смартфонов.