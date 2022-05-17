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МВД разрешило въезд в Россию 3 тыс. граждан ЛНР, ДНР и Украины

Въезд разрешили тем, кто проигнорировал установленный срок пребывания или совершил два и более незначительных административных правонарушения
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

МВД России сняло запрет на въезд для 3 тыс. граждан Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), которые два и более раза привлекались по административным делам за незначительные нарушения или не соблюдали сроки пребывания в стране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Теперь украинских граждан и граждан республик Донбасса не будут привлекать к административной ответственности за нарушение режима пребывания в стране, добавили в МВД. Приезжих не будут наказывать, если они решат продлить срок временного пребывания, встать на миграционный учет или оформить разрешение на проживание и обратятся за этим в миграционные органы.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

С 18 февраля по 29 апреля временное убежище в России получили около 18 тыс. беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, сообщили «Интерфаксу» в пресс-центре МВД. Всего с этой просьбой к российским властям обратились 22 тыс. человек.

Россия принимает беженцев из Донбасса во второй раз, первая волна пришлась на 2014–2015 годы. 18 февраля руководство ЛНР и ДНР объявило эвакуацию гражданского населения из республик в Россию. Власти сослались на подготовку Киевом вооруженного наступления на Донбасс. С начала спецоперации на Украине Россия регулярно организует гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения в том числе на свою территорию.

13 апреля в пресс-службе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой сообщили, что с начала спецоперации в Россию прибыли более 670 тыс. человек с территорий республик Донбасса и Украины. Для эвакуированных организовали пункты временного размещения, по данным пресс-службы, тогда в них оставались порядка 29 тыс. человек.

По данным ООН от 16 мая, с конца февраля Украину покинули более 6,2 млн человек. Из них 3,3 млн отправились в Польшу, 919 тыс. — в Румынию, а 850 тыс. — в Россию. Еще 610 тыс. граждан выехали на территорию Венгрии, чуть более 464 тыс. — в Молдавию. 424 тыс. украинцев эвакуировались в Словакию. Меньше всего беженцев с Украины насчитывается в Белоруссии — туда уехали 27 тыс. человек.

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МВД ЛНР ДНР ограничения на выезд Украина
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Въезжающих в Ростовскую область жителей Донбасса проверят на холеру
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