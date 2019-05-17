BuzzFeed опубликовал расследование о домогательствах коуча Тони Роббинса

BuzzFeed опубликовал результаты годового расследования о бизнес-коуче Тони Роббинсе, в прошлом году выступившего в «Олимпийском». Издание обвиняет его в сексуальных домогательствах и порицании жертв насилия

Тони Роббинс (Фото: Richard Drew / AP)

Портал BuzzFeed опубликовал расследование под названием «Неограниченная сила», в котором обвиняет коуча Тони Роббинса в порицании жертв насилия, а также в сексуальных домогательствах. Расследование BuzzFeed, продолжавшееся в течение года, основано на аудиозаписях, внутренних документах и десятках интервью с поклонниками коуча и людьми из его окружения. В сексуальных домогательствах в материале Роббинса обвиняют его слушатели и сотрудницы.

«Тони Роббинс — самый известный в мире гуру самопомощи. Это история, которую он не хотел бы, чтобы вы читали», — говорится в материале.

Две сотрудницы, работавшие на Роббинса, сообщили BuzzFeed News, что он сексуально домогался их и неоднократно преследовал, после того как они дали понять, что они не заинтересованы в отношениях с ним. Еще две женщины, работавшие его помощницами, рассказали, что Роббинс требовал, чтобы они работали с ним наедине, когда он будет голым в номере отеля или в душе. Еще одна бывшая сотрудница сообщила, что ее уволили после того, как она вступила в половую связь с Роббинсом по обоюдному согласию. События, описанные всеми пятью женщинами, имели место в 1990-х и начале 2000-х годов.

Интервью и аудиозаписи в распоряжении издания свидетельствуют о том, что Роббинс создал вокруг себя «высокосексуальную среду». При этом подчеркивается, что Роббинс неоднократно выделял женщин из окружения и лично оказывал им знаки внимания. Два бывших телохранителя Роббинса сообщили BuzzFeed News, что их посылали в толпу искать для него привлекательных женщин и получать их телефонные номера. Две женщины рассказали порталу, что они были свидетелями такого или испытали это сами.