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BuzzFeed опубликовал расследование о домогательствах коуча Тони Роббинса
BuzzFeed опубликовал результаты годового расследования о бизнес-коуче Тони Роббинсе, в прошлом году выступившего в «Олимпийском». Издание обвиняет его в сексуальных домогательствах и порицании жертв насилия
Тони Роббинс (Фото: Richard Drew / AP)

Портал BuzzFeed опубликовал расследование под названием «Неограниченная сила», в котором обвиняет коуча Тони Роббинса в порицании жертв насилия, а также в сексуальных домогательствах. Расследование BuzzFeed, продолжавшееся в течение года, основано на аудиозаписях, внутренних документах и десятках интервью с поклонниками коуча и людьми из его окружения. В сексуальных домогательствах в материале Роббинса обвиняют его слушатели и сотрудницы.

«Тони Роббинс — самый известный в мире гуру самопомощи. Это история, которую он не хотел бы, чтобы вы читали», — говорится в материале.

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Две сотрудницы, работавшие на Роббинса, сообщили BuzzFeed News, что он сексуально домогался их и неоднократно преследовал, после того как они дали понять, что они не заинтересованы в отношениях с ним. Еще две женщины, работавшие его помощницами, рассказали, что Роббинс требовал, чтобы они работали с ним наедине, когда он будет голым в номере отеля или в душе. Еще одна бывшая сотрудница сообщила, что ее уволили после того, как она вступила в половую связь с Роббинсом по обоюдному согласию. События, описанные всеми пятью женщинами, имели место в 1990-х и начале 2000-х годов.

Интервью и аудиозаписи в распоряжении издания свидетельствуют о том, что Роббинс создал вокруг себя «высокосексуальную среду». При этом подчеркивается, что Роббинс неоднократно выделял женщин из окружения и лично оказывал им знаки внимания. Два бывших телохранителя Роббинса сообщили BuzzFeed News, что их посылали в толпу искать для него привлекательных женщин и получать их телефонные номера. Две женщины рассказали порталу, что они были свидетелями такого или испытали это сами.

Роббинс категорически отрицает, что он «санкционировал или участвовал в каком-либо систематическом отборе кого-то из своей аудитории для интимных контактов». Он также «никогда не был намеренно голым» перед персоналом, сообщили его адвокаты в письме BuzzFeed.

«Мистер Роббинс не помнит, был ли он раздет в разное время дома или в гостинице, когда работал, одеваясь или принимая душ, и присутствовал ли в это время по какой-либо причине личный помощник», — говорится в письме.

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Аудиозаписи и инсайдерские стенограммы также свидетельствуют о том, что Роббинс нецензурно высказывался о жертвах изнасилования и насилия в семьях. «Она использует все это, чтобы попытаться контролировать мужчин», — сказал он о женщине, рассказавшей о своем изнасиловании. Когда в 2018 году другая женщина рассказала, что ее муж был физически и эмоционально жестоким с ней, Роббинс обвинил ее во лжи и спросил: «Он терпит вас, когда вы ведете себя как сумасшедшая ****?» «Она лжет себе. Она так часто это делает, что уже не видит разницы между правдой и ложью», — добавил Роббинс.

BuzzFeed располагает записью, на которой Роббинс говорит о женщине, рассказавшей ему об изнасиловании перед широкой аудиторией, что она «использует все это, чтобы попытаться контролировать мужчин».

Весной прошлого года Роббинс подвергся критике после того, как в интернет просочилось видео, на котором он называет движение #MeToo оправданием для некоторых женщин, чтобы «попытаться придать себе значение», «атакуя и уничтожая кого-то другого». После этого Роббинс принес извинения, заявив о «глубоком восхищении» #MeToo и пообещав изучить свое собственное поведение, чтобы убедиться, что он «остается верным идеалам движения». BuzzFeed подчеркивает, что Роббинс также хвалил игорного магната Стива Винна, обвиненного в сексуальных домогательствах.

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Издание пишет, что во время расследования адвокатская контора Lavely & Singer, представляющая интересы Роббинса, прислала угрозы двум людям, поговорившим с порталом. Один из них получил письмо с предупреждением, что если он не откажется от того, что сказал журналистам, его жизнь «изменится навсегда». Другому было сказано, что у него есть 48 часов, чтобы отказаться от своей истории или получить иск, который может «легко составить десятки миллионов долларов». Адвокат этого человека рассказал BuzzFeed, что угрозы спровоцировали у его клиента приступ посттравматического стрессового расстройства. В Lavely & Singer ответили на это, что его клиенту «некого винить, кроме самого себя».

Самому BuzzFeed адвокатская контора пригрозила судебным иском, который будет иметь «разрушительное влияние на финансовое состояние BuzzFeed и его инвесторов».

1 сентября прошлого года Тони Роббинс выступил с семинаром на сцене спорткомплекса «Олимпийский в Москве». Цены за билеты на мероприятие достигали полумиллиона рублей. Его посетители позже пожаловались в соцсетях на его плохую организацию, а также на то, что в своем выступлении Роббинс приводил общеизвестные утверждения.

Автор: Александр Бычков
Теги: журналистское расследование, насилие, изнасилование
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