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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Выступление коуча Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан

Выступление лайф-коуча и бизнес-тренера Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан. Об этом РБК заявили в школе бизнеса «Синергия», которая занимается организацией мероприятия.

Роббинс должен был выступить 4 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене» в рамках Synergy Global Forum. Теперь он выступит 2 октября в Алма-Ате (Нур-Султане).

Как пояснил РБК ректор университета Григорий Аветов, отменить выступление коуча в России было решено том числе из-за того, что «темы коучинга и личностного роста очень популярны в США, но в России вызывают недоверие и настороженность». Также он отметил, что «большая часть населения России просто не хочет, чтобы Тони приезжал».

«Синергия» организовала выступление Роббинса осенью 2018 года. Тогда на семинар бизнес-тренера в «Олимпийский» пришли 26 тыс. человек. Минимальная цена билета на мероприятие составила 27 тыс. руб. После многие зрители жаловались на недоработки в организации, в том числе на большие очереди и сложности с синхронным переводом.

Теги: «Синергия», коуч, Казахстан
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