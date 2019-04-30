Выступление коуча Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан

Выступление лайф-коуча и бизнес-тренера Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан. Об этом РБК заявили в школе бизнеса «Синергия», которая занимается организацией мероприятия.

Роббинс должен был выступить 4 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене» в рамках Synergy Global Forum. Теперь он выступит 2 октября в Алма-Ате (Нур-Султане).

Как пояснил РБК ректор университета Григорий Аветов, отменить выступление коуча в России было решено том числе из-за того, что «темы коучинга и личностного роста очень популярны в США, но в России вызывают недоверие и настороженность». Также он отметил, что «большая часть населения России просто не хочет, чтобы Тони приезжал».

«Синергия» организовала выступление Роббинса осенью 2018 года. Тогда на семинар бизнес-тренера в «Олимпийский» пришли 26 тыс. человек. Минимальная цена билета на мероприятие составила 27 тыс. руб. После многие зрители жаловались на недоработки в организации, в том числе на большие очереди и сложности с синхронным переводом.