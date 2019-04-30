«Синергия» отказалась еще раз привозить в Россию коуча Тони Роббинса

«Синергия» отказалась еще раз привозить в Россию коуча Тони Роббинса

Школа бизнеса «Синергия» решила отменить визит лайф-коуча и бизнес-тренера Тони Роббинса в Россию, сообщили РБК в отделе по работе со СМИ университета.

Представитель университета уточнил, что решение было принято недавно.

Как написал в колонке для Forbes.ru ректор «Синергии» Григорий Аветов, выступление должно было пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». На него уже было продано 10 тыс. билетов, однако было решено его отменить из-за негативных отзывов о прошлом выступлении гастролера.

В 2018 году «Синергия» впервые привезла Роббинса в Россию. Аветов тогда заявил, что тренеру выплатили гонорар в размере $1 млн.



На выступление Роббинса, проходившее в «Олимпийском», пришли 26 тыс. человек. Минимальная цена билета на мероприятие составила 27 тыс. руб. Тогда зрители жаловались на огромные очереди, проблемы с синхронным переводом и другие организационные недочеты.