Aviasales выявила безразличие у пассажиров к типу самолета

Пассажиры, согласно опросу, не только не обращают внимания на тип воздушного судна, но и не различают самолеты между собой. Однако после катастрофы Sukhoi Superjet в Шереметьево ситуация изменилась

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Сервис по поиску авиабилетов Aviasales провел опрос пользователей о том, обращают ли они внимание на тип самолета, который будет выполнять их рейс, сообщила РБК представитель компании.

Респондентами были 7 тыс. пользователей портала. Результаты показали, что более половины опрошенных (54%) не обращают внимания на тип самолета, который выполняет тот или иной рейс. Более того, 58% в принципе не знают, чем одна модель отличается от другой. 60% «вообще не различают самолеты», добавила представитель компании.

Однако после аварийной посадки Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево увеличилось число запросов в службу поддержки от пользователей. Они интересовались, где посмотреть информацию о типе самолета, который выполняет рейс.

5 мая вскоре после взлета самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» вернулся из-за неполадок в Шереметьево. При посадке возник пожар. В огне погиб 41 человек, около 20 получили ранения. Всего на борту было 78 человек.

После этого появилось много сообщений об отмене, задержке и переносе других рейсов на SSJ. Министр промышленности Денис Мантуров заявил 15 мая, что предпосылок, для того чтобы приостанавливать полеты всех самолетов SSJ100, не существует.