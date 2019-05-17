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American Express $140 (+16,33%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
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В США арестовали Челси Мэннинг за молчание по делу WikiLeaks
Информатор Wikileaks Челси Мэннинг вновь отправится в тюрьму. На свободе она успела пробыть около недели. Причина ареста остается неизменна — отказ от дачи показаний по делу WikiLeaks
Фото: Ford Fischer / Reuters

Активистка и экс-военнослужащая армии США Челси Мэннинг, освобожденная 9 мая после двухмесячного ареста, вновь отправится в заключение по решению суда, сообщает NBC. Она отказалась давать показания по делу об утечках конфиденциальной информации через портал WikiLeaks.

«Я бы предпочла умереть с голоду, чем изменить свою позицию в этом отношении», — сказала Мэннинг на заседании суда.

В марте суд арестовал Мэннинг за отказ от дачи показаний присяжным. Свое решение информатор WikiLeaks объяснила этическими соображениями. Она провела под арестом 62 дня и вышла на свободу 9 мая.

Теперь вдобавок к новому аресту на нее наложили штраф — $500 в день на протяжении первых 30 дней ареста и $1 тыс.в течение следующих 60 дней. Арест и штраф могут быть отменены, если Мэннинг все же согласиться давать показания.

Обвинители в суде пояснили, что арест является единственным доступным для них инструментом, который может помочь заставить Мэннинг дать показания.

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По данным WikiLeaks: что публиковала организация Ассанжа

С 2009 года Бредли Мэннинг (Брэдли — ее имя до смены пола) служил в Военно-воздушных силах США в качестве аналитика разведки. В следующем году WikiLeaks опубликовал полученные от него секретные документы, после этого информатора задержали.

В 2013 году Мэннинга осудили на 35 лет за передачу секретных военных и дипломатических документов. В заключении он прошел гормональную терапию и объявил о смене пола и имени. В 2017 году бывший тогда президентом США Барак Обама помиловал Мэннинг, по его решению она вышла на свободу.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Челси Мэннинг, Wikileaks
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