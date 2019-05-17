В США арестовали Челси Мэннинг за молчание по делу WikiLeaks

В США арестовали Челси Мэннинг за молчание по делу WikiLeaks

Информатор Wikileaks Челси Мэннинг вновь отправится в тюрьму. На свободе она успела пробыть около недели. Причина ареста остается неизменна — отказ от дачи показаний по делу WikiLeaks

Фото: Ford Fischer / Reuters

Активистка и экс-военнослужащая армии США Челси Мэннинг, освобожденная 9 мая после двухмесячного ареста, вновь отправится в заключение по решению суда, сообщает NBC. Она отказалась давать показания по делу об утечках конфиденциальной информации через портал WikiLeaks.

«Я бы предпочла умереть с голоду, чем изменить свою позицию в этом отношении», — сказала Мэннинг на заседании суда.

В марте суд арестовал Мэннинг за отказ от дачи показаний присяжным. Свое решение информатор WikiLeaks объяснила этическими соображениями. Она провела под арестом 62 дня и вышла на свободу 9 мая.

Теперь вдобавок к новому аресту на нее наложили штраф — $500 в день на протяжении первых 30 дней ареста и $1 тыс.в течение следующих 60 дней. Арест и штраф могут быть отменены, если Мэннинг все же согласиться давать показания.

Обвинители в суде пояснили, что арест является единственным доступным для них инструментом, который может помочь заставить Мэннинг дать показания.