Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг арестовали за отказ дать показания

Бывшую военнослужащую армии США и информатора сайта WikiLeaks Челси Мэннинг (настоящее имя при рождении — Брэдли Мэннинг. — Ред.) взяли под стражу после того, как она отказалась дать показания в суде по делу о причастности к передаче секретных дипломатических и военных документов организации WikiLeaks. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Решение об аресте Мэннинг принял судья Клод Хилтон в ходе короткого слушания, на котором Мэннинг заявила, что не будет давать показания и примет любое решение суда. Адвокаты Мэннинг настаивали на том, чтобы ее подзащитную поместили под домашний арест вместо тюрьмы из-за медицинских осложнений, которые у нее имеются.

«Конкретные детали о заключении Мисс Мэннинг не будут обнародованы из-за проблем безопасности и конфиденциальности. Мы будем тесно сотрудничать с маршалами США, чтобы обеспечить ей надлежащий уход, пока она остается в нашем учреждении», — сказала шериф Дана Лоухорн.

Брэдли Мэннинг служил в Военно-воздушных силах США с 2009 года в качестве аналитика разведки. В феврале 2010 года WikiLeaks опубликовал первые секретные документы, которые получил от Мэннинга, спустя три месяца информатора задержали. Он был осужден на 35 лет за передачу секретных дипломатических и военных документов WikiLeaks. В тюрьме Мэннинг объявил о смене пола и прошел гормональную терапию. В марте 2015 года он официально был признан женщиной решением военного апелляционного суда.

В мае 2017 года Мэннинг вышла на свободу, ее помиловал экс-президент США Барак Обама.