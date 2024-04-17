Верховный суд отменил решение по делу ученого Голубкина

Верховный суд отменил апелляционное решение по делу доктора технических наук Валерия Голубкина о госизмене, дело направлено на новое рассмотрение, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Приговор Голубкину вынесли летом 2023 года, его приговорили к 12 годам лишения свободы. по делу о госизмене. Следствие заявило, что тот по указанию начальника передал Нидерландам материалы, где содержалась государственная тайна. Речь шла о двух отчетах по проекту HEXAFLY-INT, которые ЦАГИ был обязан представить партнерам и которые по указанию Губанова Голубкин передал коллегам из Нидерландов. Защита рассказывала, что это были работы по международному проекту HEXAFLY-INT по созданию гиперзвукового пассажирского самолета на водородном топливе. Голубкин говорил, что это был открытый проект.