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На Бали установили щиты на русском про запрет на работу для туристов

На Бали установили билборды, предупреждающие туристов о запрете на работу на русском языке
Фото: denpasar.viral / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: denpasar.viral / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

На Бали установили рекламные щиты, предупреждающие туристов на русском и английском языках об угрозе депортации за нелегальную работу на острове, сообщает местный портал Kompas.

Агентство отмечает, что снимки предостерегающего билборда опубликовали пользователи Twitter и Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На рекламных щитах была помещена фотография главы регионального отделения Министерства юстиции и прав человека Бали Анггиата Напитулу.

«Как туристам вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, будет депортировать, и запретить им въезд», — написали на щите.

Накануне на Бали совместная группа иммиграционного отдела в городе Денпасар и отделения Минюста провела внезапную проверку апартаментов PARQ Ubud, известные под названием «русская деревня».

Глава иммиграционного отдела Теди Риянди объяснил, что комплекс PARQ — «одно из самых больших мест в Убуде, где проводится много мероприятий для иностранцев». Нарушений миграционного законодательства не обнаружили.

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Иммиграционная служба Бали 21 марта объявила, что следит за приехавшими на остров иностранцами в социальных сетях. За день до этого местные власти депортировали четырех иностранцев, в том числе двух россиян. У них был вид на жительство, но они нелегально давали уроки по вождению мотоцикла.

В российском посольстве призвали россиян соблюдать традиции и законы страны пребывания.

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