На Бали установили щиты на русском про запрет на работу для туристов
На Бали установили рекламные щиты, предупреждающие туристов на русском и английском языках об угрозе депортации за нелегальную работу на острове, сообщает местный портал Kompas.
Агентство отмечает, что снимки предостерегающего билборда опубликовали пользователи Twitter и Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).
На рекламных щитах была помещена фотография главы регионального отделения Министерства юстиции и прав человека Бали Анггиата Напитулу.
«Как туристам вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, будет депортировать, и запретить им въезд», — написали на щите.
Накануне на Бали совместная группа иммиграционного отдела в городе Денпасар и отделения Минюста провела внезапную проверку апартаментов PARQ Ubud, известные под названием «русская деревня».
Глава иммиграционного отдела Теди Риянди объяснил, что комплекс PARQ — «одно из самых больших мест в Убуде, где проводится много мероприятий для иностранцев». Нарушений миграционного законодательства не обнаружили.
Иммиграционная служба Бали 21 марта объявила, что следит за приехавшими на остров иностранцами в социальных сетях. За день до этого местные власти депортировали четырех иностранцев, в том числе двух россиян. У них был вид на жительство, но они нелегально давали уроки по вождению мотоцикла.
В российском посольстве призвали россиян соблюдать традиции и законы страны пребывания.