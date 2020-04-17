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Собянин заявил о появившемся «запасе прочности» медсистемы Москвы

Медицинская система Москвы начинает работать в нормальном плановом режиме, заявил мэр Сергей Собянин. В понедельник откроется новая инфекционная больница, которую за месяц построили в Новой Москве, заверил мэр
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в Москве развивается не по самому плохому сценарию, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах России.

«В настоящее время 13 тыс. больничных коек уже принимают пациентов в боевом режиме. Мы планировали на понедельник ввести еще 9 тыс., но с учетом тех мероприятий, которые мы проводим по ограничению движений, самоизоляции, мы все-таки видим, что мы идем не по самому плохому сценарию, а это значит, что наша медицинская система начинает работать в плановом нормальном режиме, с запасом прочности», — сказал Собянин (цитата по «Интерфаксу»).

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Кроме того, мэр заявил, что в понедельник, 20 апреля, первых пациентов начнет принимать новая инфекционная больница, которую за месяц возвели в Новой Москве. Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ № 68 им. Демихова, в клинике будут работать около 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского звена и более 250 человек младшего медицинского персонала.

«Все основные строительные работы в течение месяца завершены. Клиника не временная, а считается капитальной и будет служить еще десятилетия после того, как мы закончим борьбу с коронавирусом, что чрезвычайно важно. Сегодня передаем весь этот комплекс медикам, которые уже начинают проходить обкатку на этой больнице. С понедельника здесь появятся уже первые пациенты. Объект важнейший, конечно, в такие короткие сроки сделать его было практически невозможно», — сказал Собянин.

Площадь новой больницы — 80 тыс. кв. м, она сможет принять около 800 пациентов и оснащена всем необходимым оборудованием.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Заместитель Собянина по соцвопросам Анастасия Ракова 17 апреля опубликовала видеообращение к медицинским работникам столицы. Она предупредила, что в ближайшие дни Москва подойдет к пику заболеваемости коронавирусом. «Пик заболеваемости, скорее всего, придется на следующие две-три недели», — сказала Ракова и добавила, что исход борьбы с коронавирусом будет зависеть от усилий всех вовлеченных.

Главный врач ГКБ им. Филатова в Москве Валерий Вечорко 17 апреля сообщил, что больница работает с максимальной нагрузкой и ее резервы почти исчерпаны. «Конечно, какие-то еще остались, но мы работаем уже на пределе возможностей. Порядка 80 наших аппаратов ИВЛ уже заняты, увы, такая нерадужная картина», — отметил он. В среднем за сутки в больницу поступают 150 пациентов, рассказал Вечорко, стационар рассчитан на 1,3 тыс. человек, но количество мест там уже меньше числа поступивших больных. «Последнюю неделю у нас находятся на лечении больше 1,5 тыс. пациентов, из которых 130 являются реанимационными», — уточнил главный врач.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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