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В Москве задержали адвоката Абызова и Улюкаева

Задержанный адвокат Александр Вершинин известен по участию в громких делах об организации преступного сообщества. В последнее время он защищал экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Москве задержали адвоката экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова Александра Вершинина, сообщил РБК адвокат Алексей Кирсанов.

«Да, задержали. Я сейчас выезжаю к нему», — сказал Кирсанов, отказавшись от дальнейших комментариев.

Представитель Абызова сообщил РБК, что защитники экс-министра только увидели информацию о задержании Вершинина в СМИ и будут следить за ситуацией. Источник, знакомый с ходом дела Абызова, сообщил РБК, что, по его данным, задержание Вершинина не имеет отношения к делу экс-министра.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, а также Telegram-канала Baza, адвоката задержали по подозрению в мошенничестве. 

Александр Вершинин известен благодаря участию в громких делах об организации преступного сообщества (ОПС). В последнее время он участвовал в защите экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, криминального авторитета Олега Медведева (Шишканова), заочно арестованных банкиров Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также осужденного по делам о взятках от мафии экс-полковника СКР Михаила Максименко.

На начальных этапах следствия (при задержании и аресте) Вершинин представлял интересы владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Также он известен как адвокат криминальных авторитетов Юрия Пичугина, Владимира Тюрина и осужденного за массовое убийство экс-майора Дениса Евсюкова.

«Новая газета» называла Вершинина «близким товарищем» генерала ФСБ Олега Феоктистова, который считался одним из самых влиятельных офицеров спецслужбы, руководителем оперативного сопровождения резонансных арестов чиновников и бизнесменов в 2014-2016 годах.

Авторы: Маргарита Алехина, Виктория Полякова
Теги: Михаил Абызов, адвокат
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