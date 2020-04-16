В Москве задержали адвоката Абызова и Улюкаева
В Москве задержали адвоката экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова Александра Вершинина, сообщил РБК адвокат Алексей Кирсанов.
«Да, задержали. Я сейчас выезжаю к нему», — сказал Кирсанов, отказавшись от дальнейших комментариев.
Представитель Абызова сообщил РБК, что защитники экс-министра только увидели информацию о задержании Вершинина в СМИ и будут следить за ситуацией. Источник, знакомый с ходом дела Абызова, сообщил РБК, что, по его данным, задержание Вершинина не имеет отношения к делу экс-министра.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, а также Telegram-канала Baza, адвоката задержали по подозрению в мошенничестве.
Александр Вершинин известен благодаря участию в громких делах об организации преступного сообщества (ОПС). В последнее время он участвовал в защите экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, криминального авторитета Олега Медведева (Шишканова), заочно арестованных банкиров Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также осужденного по делам о взятках от мафии экс-полковника СКР Михаила Максименко.