Мишустин расширил список выездных за границу во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширил список лиц, которым можно пересекать государственную границу во время пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно распоряжению, в список попали военнослужащие и гражданский персонал российских военных баз, расположенных за рубежом, а также работники атомной отрасли, задействованные в строительстве ядерных объектов на территории других государств. Помимо этого ограничения не будут распространяться на тех, кто должен сменить экипажи морских судов, находящихся в заграничных портах.
В изначальной версии документа, который глава правительства подписал в конце марта, были упомянуты:
- дипломаты и сотрудники официальных представительств России при международных организациях;
- водители грузовиков и члены экипажей речных судов, поездных и локомотивных бригад международного сообщения;
- работники межправительственной фельдъегерской связи;
- транзитные пассажиры, следующие в Калининград через Белоруссию и Литву;
- граждане, отбывающие за рубеж на похороны родственников;
- жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, имеющие российский паспорт.