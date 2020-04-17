Мишустин расширил список выездных за границу во время пандемии

В него попали несколько категорий граждан, в том числе военные и гражданский персонал военных баз, дислоцированных за рубежом

Михаил Мишустин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширил список лиц, которым можно пересекать государственную границу во время пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно распоряжению, в список попали военнослужащие и гражданский персонал российских военных баз, расположенных за рубежом, а также работники атомной отрасли, задействованные в строительстве ядерных объектов на территории других государств. Помимо этого ограничения не будут распространяться на тех, кто должен сменить экипажи морских судов, находящихся в заграничных портах.

В изначальной версии документа, который глава правительства подписал в конце марта, были упомянуты: