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Мишустин расширил список выездных за границу во время пандемии

В него попали несколько категорий граждан, в том числе военные и гражданский персонал военных баз, дислоцированных за рубежом
Михаил Мишустин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширил список лиц, которым можно пересекать государственную границу во время пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно распоряжению, в список попали военнослужащие и гражданский персонал российских военных баз, расположенных за рубежом, а также работники атомной отрасли, задействованные в строительстве ядерных объектов на территории других государств. Помимо этого ограничения не будут распространяться на тех, кто должен сменить экипажи морских судов, находящихся в заграничных портах.

В изначальной версии документа, который глава правительства подписал в конце марта, были упомянуты:

  • дипломаты и сотрудники официальных представительств России при международных организациях;
  • водители грузовиков и члены экипажей речных судов, поездных и локомотивных бригад международного сообщения;
  • работники межправительственной фельдъегерской связи;
  • транзитные пассажиры, следующие в Калининград через Белоруссию и Литву;
  • граждане, отбывающие за рубеж на похороны родственников;
  • жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, имеющие российский паспорт.

Росавиация сформировала график вывоза россиян из-за границы до 20 апреля
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Запрет на выезд россиян за границу стал одной из мер, введенных кабмином в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, вспышка которого в конце прошлого года произошла в Китае, после чего вирус распространился в большинстве стран мира, в том числе и в России.

По данным на 16 апреля, в России коронавирусом заразились почти 28 тыс. человек, умерли 232 пациента, выздоровели более 2,3 тыс. В мире насчитывается более 2,1 млн подтвержденных случаев инфицирования при 145 тыс. смертей и 544 тыс. вылечившихся.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Юшков
Теги: Михаил Мишустин, правительство, выезд за границу
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