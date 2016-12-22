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Доходы губернатора Московской области за год упали почти в два раза
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Доходы губернатора Московской области за год упали почти в два раза
Декларации чиновников, 11:21
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Доходы губернатора Московской области за год упали почти в два раза
Почти в два раза за год — с 97,9 млн до 53,1 млн руб. — упали доходы Андрея Воробьева, следует из его декларации, опубликованной на сайте подмосковного правительства
Андрей Воробьев (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Доходы губернатора Московской области Андрея Воробьева за год сократились почти в два раза, следует из документа, опубликованного на сайте правительства Московской области. 

За 2017 год Воробьев заработал 53,1 млн руб. Согласно данным декларации о доходах губернатора за 2016 год, он заработал 97,9 млн руб. 

Как и в прошлом году, у него нет недвижимого имущества в собственности. В пользовании у Воробьева, как и ранее, земельный участок площадью 10,2 тыс. кв. м, жилой дом площадью 976 кв м, гараж-стоянка 542 кв. м и «помещение для отдыха» площадью 627 кв. м. Все объекты расположены в России.

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Среди членов семьи губернатора обязательный декларируемый годовой доход указан только для одного из его несовершеннолетних детей. В 2017 году он составил 4,5 млн руб., годом ранее — 6 млн. У этого же несовершеннолетнего ребенка в собственности есть квартира, также расположенная в России, площадью 195 кв. м.

Опубликованы также декларации и других членов правительства Московской области.

Вице-губернатор Наталья Виртуозова заработала в 2017 году 6,5 млн руб., вице-губернатор Ильдар Габдрахманов — 7,5 млн руб. В 2016 году их задекларированные доходы составляли 5,6 млн руб. и 6 млн руб. соответственно.

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Как и год назад, у Виртуозовой в собственности две квартиры — площадью 61,4 и 97,7 кв. м., а также одно машино-место — 13,4 кв. м. У несовершеннолетнего ребенка Виртуозовой в пользовании квартира площадью 61, 4 кв. м.

Габдрахманов на правах собственности владеет квартирой площадью 48,7 кв. м и машино-местом 15 кв. м. В пользовании у него квартира площадью 121,3 кв. м.

Супруга Габдрахманова заработала за 2017 год в десять раз больше мужа — 70,8 млн руб. Ее доход в 2016 году составлял 88,3 млн руб. У нее в собственности квартира (48,7 кв. м) и машино-место (15 кв. м). Из декларации супруги Габдрахманова исчезла квартира площадью 109 кв. м.

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Больше всех в 2017 году среди членов правительства области заработал заместитель председателя правительства Александр Чупраков — 9,6 млн руб. У него в собственности участок 2,9 тыс. кв. м, 1/3 доли квартиры площадью 175 кв. м, садовый дом площадью 219 кв. м, хозяйственное строение 40,7 кв. м и доля в нежилом помещении площадью 5,2 тыс. кв. м. 

Среди родственников членов правительства наибольший задекларированный доход указан у супруги Александра Костомарова, зампредседателя правительства и руководителя Главного управления территориальной политики Московской области. Ей удалось заработать за 2017 год 192,5 млн руб. (в прошлом году — 196,5 млн руб.). У самого Костомарова задекларированные доходы скромнее: 3,6 млн руб. за 2017 и 5,7 млн руб. за 2016 год. 

Автор: Наталья Демченко.
Теги: декларация о доходах , Андрей Воробьев , Московская область
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