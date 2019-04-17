Участники подмосковной банды «Карандаши» получили до 17 лет колонии

Нападения на бизнесменов

Источники, знакомые с материалами расследования, рассказали РБК, что в материалах дела есть показания свидетелей, которые называли участников группировки — банда «Карандаши». «Это одна из крупнейших действующих группировок на территории Московской области на сегодняшний день. Основные участники банды отличались особой жестокостью», — отметил один из собеседников РБК.

В тексте приговора говорится, что у пострадавших в результате их нападений впоследствии диагностировали тяжелые травмы головы, сломанные ребра, переломы челюсти и другие тяжелые последствия.

Из материалов суда известно, что обвиняемые совершали нападения на вьетнамских торговцев рынка «Садовод», которые проживали в Серпухове. Один из эпизодов дела — хищение из квартиры вьетнамского предпринимателя сейфа, в котором хранились 2 млн руб. Нападение на квартиру совершили Игорь Калинин, Александр Жерелин и Сергей Лукин.

Они же вместе с подельниками напали в июне 2015 года на коттедж бизнесмена в деревне Ивановское. Участники банды проникли в дом, представившись сотрудниками полиции. Они скрывали свои лица под шапками с прорезями для глаз. Хозяина коттеджа и его жену связали и потребовали у них 2 млн руб.

«Также им вменялось избиение предпринимателя, который был участником тендера на закупку медицинского оборудования в Серпуховском районе, — говорит источник, знакомый с ходом расследования, — мужчина «обрушил» цену и возник риск, что те компании, которые постоянно из года в год выигрывали этот конкурс, потеряют свои деньги». Предпринимателя избили, в результате он получил тяжкие телесные повреждения.

На вооружении банды были пистолеты Макарова, травматические пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами, бейсбольные биты, холодное оружие, наручники и телескопические дубинки из металла. Они передвигались на автомашинах Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz, Volvo. «Свои нападения они заранее планировали и обдумывали, группировка была объединена по принципу дружеских отношений», — прозвучало в тексте приговора.