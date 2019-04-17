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Участники подмосковной банды «Карандаши» получили до 17 лет колонии
Суд признал 11 членов банды «Карандаши» виновными в разбойных нападениях на бизнесменов. На протяжении семи лет они совершали вооруженные ограбления на территории Московской области
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Мособлсуд вынес приговор участникам банды «Карандаши», осуществлявшим разбойные нападения в Серпуховском районе Московской области, передает корреспондент РБК из зала суда.

Одиннадцать участников преступной группировки «Карандаши» предстали перед судом по обвинению в вооруженных ограблениях квартир и коттеджей предпринимателей Серпуховского района. Игорь Калинин, Александр Жерелин получили по 15 лет заключения в колонии строгого режима. Сергея Лукина приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Трое основных участников банды «Карандаши» были осуждены за бандитизм (ст. 209 УК), разбойное нападение (с. 162 УК), похищение документов (ст. 325 УК), незаконное хранение оружия (ст. 222 УК).

Остальные восемь участников преступной группы получили от трех до пяти лет лишения свободы за разбойное нападение и вымогательство. Двое осужденных были отпущены в зале суда: один — по амнистии, один — по отбытию срока нахождения под стражей с момента ареста.

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Умер раненный в перестрелке в Мособлсуде член «банды ГТА»

Когда судья начал оглашать сроки заключения, в зал заседаний вошли около 30 бойцов спецназа. Они обеспечивали усиление конвоя: восемь из 11 обвиняемых не были под стражей. Подобное усиление ввели в здании Московского областного суда после нападения на конвой во время суда над бандой ГТА.
Нападения на бизнесменов

Источники, знакомые с материалами расследования, рассказали РБК, что в материалах дела есть показания свидетелей, которые называли участников группировки — банда «Карандаши». «Это одна из крупнейших действующих группировок на территории Московской области на сегодняшний день. Основные участники банды отличались особой жестокостью», — отметил один из собеседников РБК.

В тексте приговора говорится, что у пострадавших в результате их нападений впоследствии диагностировали тяжелые травмы головы, сломанные ребра, переломы челюсти и другие тяжелые последствия.

Из материалов суда известно, что обвиняемые совершали нападения на вьетнамских торговцев рынка «Садовод», которые проживали в Серпухове. Один из эпизодов дела — хищение из квартиры вьетнамского предпринимателя сейфа, в котором хранились 2 млн руб. Нападение на квартиру совершили Игорь Калинин, Александр Жерелин и Сергей Лукин.

Они же вместе с подельниками напали в июне 2015 года на коттедж бизнесмена в деревне Ивановское. Участники банды проникли в дом, представившись сотрудниками полиции. Они скрывали свои лица под шапками с прорезями для глаз. Хозяина коттеджа и его жену связали и потребовали у них 2 млн руб.

«Также им вменялось избиение предпринимателя, который был участником тендера на закупку медицинского оборудования в Серпуховском районе, — говорит источник, знакомый с ходом расследования, — мужчина «обрушил» цену и возник риск, что те компании, которые постоянно из года в год выигрывали этот конкурс, потеряют свои деньги». Предпринимателя избили, в результате он получил тяжкие телесные повреждения.

На вооружении банды были пистолеты Макарова, травматические пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами, бейсбольные биты, холодное оружие, наручники и телескопические дубинки из металла. Они передвигались на автомашинах Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz, Volvo. «Свои нападения они заранее планировали и обдумывали, группировка была объединена по принципу дружеских отношений», — прозвучало в тексте приговора.

Автор: Дмитрий Серков
Теги: ОПГ, приговор, Подмосковье, банда
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