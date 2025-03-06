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Военная операция на Украине ,  
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На Украине оштрафовали военкома за мобилизацию в ВСУ россиянина

В Прикарпатье начальник ТЦК получил штраф за мобилизацию гражданина России
Сюжет
Военная операция на Украине

Начальника одного из территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) в Ивано-Франковской области оштрафовали за то, что он мобилизовал россиянина в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает издание «Страна».

Мужчина получил штраф в размере 17 тыс. гривен (около 37,2 тыс. руб.) за превышение полномочий.

Согласно постановлению, на которое ссылается издание, 6 февраля начальник ТЦК отправил иностранца без гражданства на военно-врачебную комиссию, после чего поставил на воинский учет и включил в списки мобилизованных для отправки в воинскую часть.

При этом мужчина знал, что направляет иностранца, так как проверил у него документы. В документах дела указано, что иностранец — россиянин, уточнило издание.

Об этом также пишет украинское издание «Захiд.нет». По его данным, в местную прокуратуру обратилась невеста россиянина, она пожаловалась на незаконную мобилизацию.

Работники ТЦК получали $150 тыс. в месяц за освобождения от службы в ВСУ
Политика
Фото:Drop of Light / Shutterstock

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине 24 февраля 2022 года, с тех пор они регулярно продлеваются.

Военнообязанным запрещено выезжать за границу, а мужчины в возрасте от 18 до 25 лет добровольно могут заключить годовой контракт на военную службу.

В 2024 году Зеленский ужесточил правила мобилизации, в частности снизил возраст призыва с 27 до 25 лет и отменил категорию «ограниченно годен к службе».

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Теги
Украина мобилизация штраф ТЦК
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