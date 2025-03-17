В Госдуме одобрили повышение штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении до 20 тыс. руб. штрафа за несообщение в военкомат о переезде. Документ размещен в законодательной базе нижней палаты парламента.
Поправки предлагается внести в ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). В законопроекте указано, что если гражданин не сообщит военкомат сведения о новом месте пребывания в случае переезда на срок более трех месяцев, то ему будет грозить штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.
Сейчас за такое нарушение назначается штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб. Авторы инициативы, среди которых глава оборонного комитета Думы Андрей Картаполов, предлагают выделить несообщение о переезде в отдельную часть ст. 21.5 КоАП. В пояснительной записке указывалось, что текущий размер штрафа «несоизмерим с совершаемым деянием» и «не способствует формированию законопослушного поведения граждан».
В 2023 году правительство утверждало изменения, согласно которым россияне смогут вносить изменения в сведения о себе, размещенные в реестре военнообязанных, не только приходя лично, но и направив обращение в военкомат через портал «Госуслуги». Помимо информации о месте жительства, дистанционно можно обновить сведения об изменении семейного положения, образования, структурного подразделения организации, должности и др.
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