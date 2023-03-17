В Танзании пять человек умерли от неизвестной инфекции

Минздрав Танзании предупредил о распространении на северо-западе страны неизвестной инфекции, от которой уже умерли пять человек. Среди симптомов — лихорадка, рвота, кровотечение и почечная недостаточность

Фото: Luke Dray / Getty Images

Неизвестное инфекционное заболевание обнаружено на северо-западе Танзании, пятеро зараженных скончались, еще у семи человек выявлены симптомы болезни, сообщает Arab News со ссылкой на минздрав республики.

В министерстве уточнили, что к симптомам болезни относятся лихорадка, рвота, кровотечение и почечная недостаточность. Болезнь была выявлена в северо-западном регионе Кагера, граничащем с Угандой.

На место была направлена группа быстрого реагирования по борьбе с инфекционными заболеваниями, уточнила глава минздрава Танзании Тумаини Нагу. «У пациентов и умерших были взяты образцы, чтобы определить источник и тип болезни», — отметила она.

Как отмечает британская Daily Mail, в июле прошлого года три человека с похожими симптомами умерли в южном регионе Танзании Линди. Позже исследования определили, что люди были больны лептоспирозом — острой инфекционной болезнью, возбудителем которой являются бактерии рода лептоспиры. Болезнь также сопровождается лихорадкой, поражением печени, почек и капилляров.

Танзания — государство в Восточной Африке. На севере граничит с Кенией и Угандой, на западе — с Руандой, Бурунди и Демократической Республикой Конго, а на юге — с Замбией, Малави и Мозамбиком. Население страны — около 60 млн человек, большинство из которых живет за чертой бедности.

Вспышки инфекционных болезней в Танзании происходят регулярно. Так, в сентябре 2019 года ООН обвинила Танзанию в сокрытии данных о случаях заболевания Эболой.