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В Подмосковье открыли стрельбу из окна жилого дома

Мужчина открыл стрельбу из автомата из окна многоэтажки в деревне Голубое в Подмосковье

В подмосковной деревне Голубое мужчина открыл стрельбу из автомата с балкона многоэтажного жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», стрельба велась из окна дома на Парковой улице. Перед этим на 20 этаже была слышна громкая музыка и крики. Baza пишет, что в одной из квартир что-то отмечала компания молодых людей; мужчины несколько раз выходили на балкон и стреляли в воздух.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили ТАСС, что в полицию поступило сообщение «о звуках, похожих на хлопки», на место прибыли полицейские. Данных о пострадавших нет.

9 марта в Нижневартовске мужчина открыл стрельбу с балкона. Baza и «112» сообщали, что полицейские эвакуировали два подъезда ближайшего дома. В дежурную часть полиции позвонила жена стрелка: она заявила, что тот заперся в квартире с трехлетним ребенком и угрожает самоубийством. В итоге его задержали, ребенок не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Несколько дней спустя стрельба произшла в городе Вятские Поляны в Кировской области; мужчина заперся в своей квартире и стрелял из окна. Как сообщили в МВД, одним из выпущенных дробовых зарядов рикошетом ранило сотрудника полиции. Мужчину задержали.

 

Теги
Подмосковье стрельба автомат многоэтажка
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