В Нижневартовске мужчина открыл стрельбу с балкона

В Нижневартовске мужчина открыл стрельбу по прохожим с балкона

В Нижневартовске мужчина открыл с балкона стрельбу по людям, сообщили ТАСС в управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

В дежурную часть полиции позвонила жена злоумышленника: она заявила, что тот заперся в квартире с ребенком и угрожает самоубийством. Во время попытки сотрудников МЧС вскрыть дверь мужчина выстрелил с балкона в воздух, пострадавших нет, утверждает собеседник агентства.

Baza и «112» пишут, что мужчина стрелял по и прохожим. По данным телеграм-каналов, сотрудники полиции эвакуировали два подъезда ближайшего дома.

В Ростове-на-Дону 17 февраля неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия в торговом центре, сообщал ТАСС по ссылкой на источник в правоохранительных органах. В результате пострадали двое мужчин.

Местное издание Rostovgazeta со ссылкой на очевидцев указывает, что у неизвестного произошел конфликт с сотрудниками охраны, после чего завязалась драка. Позже он ранил охранников из травматического пистолета «Оса», а потом скрылся. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство), сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по Ростовской области.