Мужчина в Кировской области открыл стрельбу из окна своей квартиры

Фото: СУ СК РФ по Кировской области

В городе Вятские Поляны в Кировской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Соколов в своем телеграм-канале.

«По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья. Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно. Других людей в квартире нет», — написал Соколов. Телеграм-канал «112» писал, что вместе с мужчиной в квартире может находиться его теща.

Полиция оцепила прилегающую к дому территорию, на место происшествия направляется СОБР.

В региональном управлении МВД подтвердили РБК, что в Вятских Полянах мужчина закрылся в квартире и стрелял из окна. «По имеющейся информации, он находится в состоянии алкогольного опьянения», — сказал представитель ведомства.

9 марта в Нижневартовске мужчина открыл стрельбу с балкона. Baza и «112» сообщали, что он стрелял по прохожим. По данным телеграм-каналов, сотрудники полиции эвакуировали два подъезда ближайшего дома. В дежурную часть полиции позвонила жена стрелка: она заявила, что тот заперся в квартире с трехлетним ребенком и угрожает самоубийством. Во время попытки сотрудников МЧС вскрыть дверь мужчина выстрелил с балкона в воздух, но в итоге его задержали.

Стрелявший был пьян. Ребенок, которого он удерживал в квартире, не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).