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ФСБ сообщила о задержании в Адыгее готовившего теракт исламиста

Взрыв должен был произойти в торговом центре в Майкопе, сообщил задержанный на видеозаписи, которую распространила ФСБ
Фото: ФСБ России
Фото: ФСБ России

В Адыгее сотрудники спецслужб задержали за подготовку террористического акта сторонника запрещенной в России группировки «Исламское государство», сообщает ФСБ.

«На территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку к террористическому акту в местах массового пребывания граждан», — говорится в сообщении.

Фамилия и имя задержанного не приводятся, при обыске в его месте жительства были обнаружены компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг «Исламского государства», а также карта Майкопа «с объектами террористических устремлений».

Кроме того, при исследовании электронных гаджетов задержанного оперативники нашли «значительное количество террористического контента», в том числе различные инструкции, а у него самого поддельные миграционные документы.

Уголовное дело возбуждено по статье о приготовлении к террористическому акту.

Видео: ФСБ России
Видео: ФСБ России
Video

ФСБ распространила видеоролик о задержании. На нем мужчина, лицо которого скрыто, говорит, что хотел «совершить взрыв в городе Майкопе» с целью «отомстить за братьев» из «Исламского государства». Взрыв, по его словам, должен был произойти в торговом центре.

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Накануне ФСБ сообщила о задержании в Крыму гражданина России, работавшего на украинскую разведку. Он собирал информацию о различных объектах в регионе, вел фото- и видеосъемку местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей. У задержанного нашли взрывное устройство.

«Со слов задержанного Есипенко, указанную выше информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука, а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности», — сообщили в ФСБ.

Об этом задержании ФСБ также опубликовала видеоролик.

Служба внешней разведки Украины назвала эти сообщения пропагандой.

Автор
Владислав Гордеев
ФСБ задержание «Исламское государство»
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