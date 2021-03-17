ФСБ сообщила о задержании в Адыгее готовившего теракт исламиста

Взрыв должен был произойти в торговом центре в Майкопе, сообщил задержанный на видеозаписи, которую распространила ФСБ

Фото: ФСБ России

В Адыгее сотрудники спецслужб задержали за подготовку террористического акта сторонника запрещенной в России группировки «Исламское государство», сообщает ФСБ.

«На территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку к террористическому акту в местах массового пребывания граждан», — говорится в сообщении.

Фамилия и имя задержанного не приводятся, при обыске в его месте жительства были обнаружены компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг «Исламского государства», а также карта Майкопа «с объектами террористических устремлений».

Кроме того, при исследовании электронных гаджетов задержанного оперативники нашли «значительное количество террористического контента», в том числе различные инструкции, а у него самого поддельные миграционные документы.

Уголовное дело возбуждено по статье о приготовлении к террористическому акту.