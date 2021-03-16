Опрос показал долю откладывающих часть зарплаты россиян
Доля россиян, откладывающих часть зарплаты, чтобы сформировать денежные накопления, составила 30%. К такому выводу пришли эксперты сервиса «Работа.ру» в своем исследовании, с которым ознакомился РБК.
О возможности отложить до 30% доходов сообщил 21% респондентов, у 6% получается откладывать от 30 до 50%, а у 3% — более половины своего ежемесячного дохода.
В исследовании участвовали 5,5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.
Среди опрошенных 42% сказали, что откладывают деньги на черный день. Четверть респондентов копят на отпуск, а 24% — на покупку жилья.