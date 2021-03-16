Опрос показал долю откладывающих часть зарплаты россиян

Каждый пятый участник опроса откладывает средства на ремонт. Для детей сбережения формируют 18% респондентов. Еще 16% хотят купить автомобиль, а 13% откладывают на лечение. Каждый восьмой россиянин планирует использовать свои накопления для оплаты обучения, а каждый десятый — купить новую одежду или обувь.

Приобрести на накопленные деньги смартфон, ноутбук или компьютер хотят 8% жителей России, а 7% планируют купить бытовую технику. Еще 5% берегут эти средства для дачного сезона.

В декабре исследование «Работы.ру» показало, что в 2021 году деньги собираются откладывать 64% россиян. Сделать это в прошлом году удалось лишь 28% опрошенных.

В июне прошлого года исследование Сбербанка показало, что деньги откладывают 52% россиян в возрасте от 24 до 40 лет и 67% граждан от 18 до 23 лет. Первая категория граждан чаще хранит средства в банке и откладывает их преимущественно на поддержку детей и путешествия. Вторая держит деньги в наличном виде и в основном копит их на покупку квартиры и как страховку при непредвиденных обстоятельствах.