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Новый топливный кризис, санкции за «очернение Байдена». Главное за ночь

России может грозить новый топливный кризис; США грозят новыми санкциями за попытки «очернить Байдена»; повысится ли ставка ЦБ после грядущего заседания регулятора — в обзоре главных новостей на РБК

России может грозить новый топливный кризис

В России может повториться топливный кризис 2018 года, говорится в годовом отчете Счетной палаты. Повторение роста розничных цен на бензин неминуемо приведет к появлению социальной напряженности, предупреждают аудиторы.

  • Весной 2018 года жители России столкнулись с резким ростом цен на бензин на фоне увеличения мировых цен на нефть. Чтобы остановить этот рост, пришлось разработать демпферный механизм: при высоких экспортных ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны заплатить в бюджет. В конце прошлого и начале текущего года стоимость нефти снова начала расти, из-за чего нефтяникам порекомендовали увеличить нагрузку на нефтеперерабатывающие заводы для удовлетворения растущего спроса.
  • Еще одна тенденция, выявленная Счетной палатой, — финансовые нарушения в силовых ведомствах. Треть выявленных аудиторами по итогам года нарушений пришлась на ведомства и организации сферы обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка. Это проблемы в госзакупках, а также связанные с ведением бухучета, реализацией федеральной инвестиционной программы и неэффективным использованием средств.

Сегодня: Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликует доклад о состоянии мирового рынка нефти.

Санкции за «попытки Путина очернить Байдена»

Во время президентских выборов 2020 года в США Москва организовала информационную кампанию по «очернению» кандидата от демократической партии Джо Байдена, а разрешение на это дал лично президент Владимир Путин, считают в Национальном совете США по разведке.

  • Вмешивался в американские выборы Иран, считают разведслужбы США. Однако усилия Тегерана были направлены на достижение противоположной цели: они пытались лишить Трампа возможности переизбраться на второй срок. Влияние на исход выборов в США пытались оказывать другие страны и даже группировки. Например, Венесуэла, Куба и ливанская группировка «Хезболла».
  • За эти вмешательства Вашингтон введет санкции против всех стран, которые пытались повлиять на исход выборов в США. Какие именно меры будут приняты, пока неизвестно, но CNN сообщил со ссылкой на источники, что о новых ограничениях могут объявить уже на следующей неделе.
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Повысит ли Центробанк ключевую ставку

ЦБ вряд ли пойдет на повышение ставки на заседании 19 марта, считают опрошенные РБК экономисты. Но в этот раз есть и вероятность повышения ставки на 0,25 процентного пункта — с 4,25 до 4,5%, допускают некоторые из них.О том, что ставка, вероятно, будет сохранена на прежнем уровне, говорит и большинство экспертов, опрошенных Bloomberg. Только двое из 40 ждут роста на 0,25 п.п. и один — на 0,5 п.п.

За какими событиями следить сегодня:

  • Федеральная резервная система США, выполняющая в стране функции центрального банка, объявит значение базовой процентной ставки. Сейчас ставка в США находится на уровне 0-0,25% годовых.
  • Европейская комиссия представит проект внедрения паспортов вакцинированных от COVID-19.
  • Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года. В прессе дело получило название «Bygmalion Affair» — от названия PR-агентства Bygmalion, которое занималось информационным сопровождением этой предвыборной кампании. Следствие считает, что штаб политика использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию. В начале марта Саркози уже приговорили к реальному сроку за коррупцию.
  • О важных биржевых событиях читайте в подборке РБК Инвестиции.
Автор
Наталья Демченко
Счетная палата аудит санкции цены на бензин кризис Джо Байден Владимир Путин информационные атаки выборы Иран Нацразведка США Центробанк Банк России ключевая ставка главные новости ...
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Треть выявленных Счетной палатой нарушений пришлась на силовые ведомства
Экономика
Счетная палата предупредила о новом топливном кризисе в России
Бизнес
США введут санкции против России из-за вмешательства в выборы-2020
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