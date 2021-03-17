Новый топливный кризис, санкции за «очернение Байдена». Главное за ночь

России может грозить новый топливный кризис; США грозят новыми санкциями за попытки «очернить Байдена»; повысится ли ставка ЦБ после грядущего заседания регулятора — в обзоре главных новостей на РБК

России может грозить новый топливный кризис

В России может повториться топливный кризис 2018 года, говорится в годовом отчете Счетной палаты. Повторение роста розничных цен на бензин неминуемо приведет к появлению социальной напряженности, предупреждают аудиторы.

Весной 2018 года жители России столкнулись с резким ростом цен на бензин на фоне увеличения мировых цен на нефть. Чтобы остановить этот рост, пришлось разработать демпферный механизм: при высоких экспортных ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны заплатить в бюджет. В конце прошлого и начале текущего года стоимость нефти снова начала расти, из-за чего нефтяникам порекомендовали увеличить нагрузку на нефтеперерабатывающие заводы для удовлетворения растущего спроса.

Еще одна тенденция, выявленная Счетной палатой, — финансовые нарушения в силовых ведомствах. Треть выявленных аудиторами по итогам года нарушений пришлась на ведомства и организации сферы обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка. Это проблемы в госзакупках, а также связанные с ведением бухучета, реализацией федеральной инвестиционной программы и неэффективным использованием средств.