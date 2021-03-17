«Коммерсантъ» сообщил об аресте президента ФСБ

В Москве арестовали президента Фонда содействия безопасности (ООО ФСБ) Андрея Першина, который подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в отношении Першина, который в прошлом был сотрудником ФСБ, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) отделом по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов ГСУ СКР по Москве.

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