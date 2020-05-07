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«Коммерсантъ» узнал о схеме «крышевания» банка экс-полковником ФСБ

По данным газеты, экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Фролов несколько лет получал деньги от руководителей банка «Кредитимпэкс» в обмен на покровительство. Они связались с ним после того, как ЦБ выявил в банке сомнительные операции
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Бывший заместитель начальника «банковского» управления (управление «К» службы экономической безопасности) ФСБ Дмитрий Фролов в течение шести лет получал взятки от руководства банка «Кредитимпэкс» в обмен на покровительство. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные следствия.

В сентябре 2007 года Фролов занимал должность замначальника второго отдела управления и «взаимодействовал с руководством Банка России», которое осуществляет банковский надзор. Как пишет газета, тогда к нему обратились представители банка — предправления Дмитрий Катай и акционеры Георгий Шкурко и Алексей Куликов. Это произошло после того, как ЦБ выявил в кредитной организации сомнительные операции с контрагентами. Следствие считает, что на Фролова банкиров вывел советник Катая по безопасности Игорь Шахов, генерал-майор департамента военной контрразведки.

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Издание сообщает, что полоковник согласился стать «крышей» «Кредитимпэкса» за 0,1% в валюте от операций с «ненадлежащими контрагентами» в месяц. Следствие считает, что Фролов ежемесячно с октября 2007 года по июль 2013-го получал от банкиров по € 100–150 тыс., взятки передавались ему в кафе «Кофемания» на Пушечной улице в центре Москвы и других заведениях. Общая сумма взяток, по подсчетам Следственного комитета, в соответствии с курсом Центробанка превысила 87 млн руб.

По данным «Коммерсанта», показания на Фролова дал другой экс-сотрудник управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин. Он утверждает, что весной 2011 года застал в «Кофемании» Фролова в компании Шахова, Шкурко и еще одного мужчины. Тогда Фролов рассказал Черкалину, что состоит с Шаховым в хороших отношениях и помогает «Кредитимпэксу» в «решении проблемных вопросов». По словам Черкалина, после этой встречи Фролов покинул кафе с пакетом. Сколько в нем было денег, он не знает.

Фролов знакомится с материалами дела, свою вину он отрицает, пишет «Коммерсантъ». Шахов умер в 2012 году, Шкурко арестовали по обвинению в даче взяток, Катай находится в Розыске, а статус Куликова газете выяснить не удалось.

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Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Лицензия у «Кредитимпэкса» была отозвана в 2014 году. В марте 2013 года в кредитной организации прошли обыски по делу о хищении более 8 млрд руб. налога на добавленную стоимость.

Дмитрия Фролова уволили со службы в 2013 году в связи с утратой доверия. Как писала «Новая газета», у него обнаружили незадекларированную недвижимость в Италии — дома и участки в окрестностях города Стреза.

Фролов, Черкалин и еще один бывший сотрудник того же подразделения ФСБ Андрей Васильев были арестованы в конце апреля 2019 года. По версии следствия, в 2011 году они ставили бизнесмена Сергея Гляделкина передать им акции компании «Юрпромконсалтинг» на сумму 490 млн руб., убедив его в том, что он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ФСБ, взятка, банк
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