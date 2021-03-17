Рогозин объяснил, зачем снимать фильм в космосе

«Роскосмос» с помощью фильма, снятого в космосе, планирует прорекламировать скорость своего корабля и российские «уникальные технологии», сказал Рогозин. Так госкорпорация намерена популяризировать коммерческие полеты

Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Съемки первого российского фильма в космосе будут профинансированы за счет средств, привлеченных партнерами, «Роскосмос» потратится только на подготовку и отбор людей, заявил во время пресс-конференции в НПО им. Лавочкина глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает корреспондент РБК.

По его словам, для продолжения профессиональной работы на Международной космической станции (МКС) России нужно два экипажа при возможности отправлять к ней четыре-пять пилотируемых кораблей в год. «Поэтому мы вполне можем два-три корабля в год ориентировать на коммерциализацию пилотируемой космонавтики. И мы хотим это раскрутить», — сказал Рогозин.

Он напомнил, что США теперь проводят собственные пилотируемые запуски к МКС. «У нас пошли заказы на наши корабли, поскольку мы сняли с себя нагрузку извоза американцев — раньше монопольно возили их. Раньше говорили, что если они откажутся, нам будет плохо. Ничего подобного. Мы снимаем с себя профессиональный уровень астронавтов на МКС, но у нас свободные места освобождаются, мы, конечно, пойдем на коммерциализацию», — отметил глава «Роскосмоса».

Чтобы «раскрутить» это направление, нужно показать «превосходство российского корабля», заявил Рогозин. «По скоростям. Да, он [«Союз МС»] узковат. Но, слушайте, для трех часов полета — более чем достаточно там места», — добавил он.