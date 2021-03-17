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Рогозин объяснил, зачем снимать фильм в космосе

«Роскосмос» с помощью фильма, снятого в космосе, планирует прорекламировать скорость своего корабля и российские «уникальные технологии», сказал Рогозин. Так госкорпорация намерена популяризировать коммерческие полеты
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Съемки первого российского фильма в космосе будут профинансированы за счет средств, привлеченных партнерами, «Роскосмос» потратится только на подготовку и отбор людей, заявил во время пресс-конференции в НПО им. Лавочкина глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает корреспондент РБК.

По его словам, для продолжения профессиональной работы на Международной космической станции (МКС) России нужно два экипажа при возможности отправлять к ней четыре-пять пилотируемых кораблей в год. «Поэтому мы вполне можем два-три корабля в год ориентировать на коммерциализацию пилотируемой космонавтики. И мы хотим это раскрутить», — сказал Рогозин.

Он напомнил, что США теперь проводят собственные пилотируемые запуски к МКС. «У нас пошли заказы на наши корабли, поскольку мы сняли с себя нагрузку извоза американцев — раньше монопольно возили их. Раньше говорили, что если они откажутся, нам будет плохо. Ничего подобного. Мы снимаем с себя профессиональный уровень астронавтов на МКС, но у нас свободные места освобождаются, мы, конечно, пойдем на коммерциализацию», — отметил глава «Роскосмоса».

Чтобы «раскрутить» это направление, нужно показать «превосходство российского корабля», заявил Рогозин. «По скоростям. Да, он [«Союз МС»] узковат. Но, слушайте, для трех часов полета — более чем достаточно там места», — добавил он.

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Фото:roscosmos / Flickr

Организацией этой программы займется «дочка» госкорпорации — «Главкосмос», который отвечает за развитие космического туризма. Она и профинансирует проект, «чтобы показать уникальные технологии «Роскосмоса» и Центра подготовки космонавтов», сказал Рогозин. «Главкосмос» же зарабатывает. Вы думаете, мы на бюджете только сидим? Мы зарабатываем, в этом году будем хорошо зарабатывать», — отметил он.

В сентябре 2020 года «Роскосмос» сообщил, что вместе с партнерами намерен снять первую художественную ленту в космосе под рабочим названием «Вызов». Это произошло вскоре после того, как стало известно о подготовке съемок фильма с Томом Крузом на МКС при сотрудничестве Илона Маска и NASA — часть съемок ленты планируется провести на МКС.

Планируется, что фильм «Роскосмоса» будут снимать с участием «Первого канала» и продюсерской студии Yellow, Black and White. В марте были определены 20 финалисток отбора на главную роль.Всего на конкурс было подано около 3 тыс. заявок, указано на сайте «Роскосмоса». Съемки должны начаться осенью 2021 года.

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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС


Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность и космос, в интервью РБК подчеркнул, что бюджетные деньги на это выделять не будут. Оплачивать производство фильма «Роскосмосу» придется за счет частных спонсоров. «Я вам гарантированно могу сказать, что, пока я на этом посту, я не пропущу мероприятия по финансированию художественного фильма за государственный счет. Точно не пропущу», — предупредил Борисов.

Авторы
Инна Сидоркова, Виктория Полякова
Дмитрий Рогозин Роскосмос фильм «Первый канал»
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