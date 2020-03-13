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Технологии и медиа ,  
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СМИ назвали новых потенциальных владельцев «Ведомостей»

Медиаменеджер Демьян Кудрявцев и его партнеры в лице Владимира Воронова и Мартина Помпадура нашли потенциальных покупателей газеты «Ведомости». Об этом сообщает издание «Медуза» со ссылкой на два источника. Один из них слушал об этом от продавцов, а другой — от покупателей. Сумма сделки не раскрывается.

По их данным, потенциальными покупателями издания могут стать основатель инвестиционной компании Arbat Capital Алексей Голубович и бывший главный редактор издания «Аргументы и факты», президент издательского дома «Наша версия» Николай Зятьков.

Однако Зятьков в беседе с РБК, комментируя информацию о возможной сделке, назвал публикацию «Медузы» «недоразумением». «С Кудрявцевым мы знакомы, но давно с ним не встречались. Я не участвую в этом», — сказал он. Основатель инвесткомпании Arbat Capital Алексей Голубович в беседе РБК опроверг информацию о приобретении. «Я ничего не покупал. Я не могу говорить за других людей, и за «Ведомости» в том числе», — сказал Голубович.

«Медуза» пишет, что стороны подписали соглашение о намерениях по продаже «Ведомостей» в среду, 11 марта. Один из источников издания сообщил, что после заключения соглашения должна состояться Due Diligence (процедура составления объективного представления об объекте инвестирования). По данным источников «Медузы», в подписанном соглашении оговорены условия, которые повлияют на финальную сумму сделки. В частности, речь идет о курсе валют и финансовых показателей «Ведомостей». Как утверждает издание, основатель Arbat Capital Алексей Голубович ведет переговоры о покупке «Ведомостей» больше года, но «с перерывами».

«Он то приходил к Кудрявцеву, то уходил. В общем, никак не решался. А потом на горизонте возник Зятьков, но он тоже медлил. В итоге Демьян их познакомил — в надежде, что вместе они, наконец, решатся», — заявил один из собеседников «Медузы».

В апреле 2019 года газета «Коммерсантъ» писала, что сумма сделки может составить €15 млн, а покупателем называла основателя инвесткомпании Arbat Capital Алексея Голубовича. Один из собеседников «Медузы» подтвердил, что обсуждаемая сумма «не меньше этой».

Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости»
Технологии и медиа

В феврале Демьян Кудрявцев в интервью RTVI подтвердил, что новым владельцем «Ведомостей» стал его бизнес-партнер Владимир Воронов. Он также заявил заявил, что остается членом совета директоров. Главный редактор «Ведомостей» Илья Булавинов говорил РБК о том, что ему и многим в редакции было известно о смене акционера издания примерно около полутора лет назад.

Теги: Демьян Кудрявцев, «Ведомости», новости РБК
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