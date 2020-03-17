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Губернатор Псковской области сдал тест на коронавирус и самоизолировался

Михаил Ведерников заявил, что в его регионе еще не было случаев коронавируса и он решил перестраховаться после того, как почувствовал признаки ОРВИ
Михаил Ведерников (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Из-за недомогания губернатор Псковской области Михаил Ведерников решил остаться на карантине и сдать тест на коронавирус. Об этом он написал в своем Instagram.

«К сожалению, почувствовал признаки ОРВИ. Пока все говорит о том, что это легкая форма обычной простуды. Тем не менее, считаю необходимым перестраховаться. В Псковской области нет подтвержденных случаев COVID19, и мы будем делать все возможное, чтобы этот статус не менялся. Я решил сдать тест на коронавирус и дождаться его результатов на карантине. Рисковать здоровьем своих коллег и жителей области не имею права», — написал губернатор.

Он отметил, что не ограничен в средствах связи и график его работу не меняется из-за карантина.

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, губернатор, карантин
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