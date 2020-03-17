Аналитики зафиксировали падение продаж в гостиницах в Москве почти на 50%

В столице стали реже посещать кинотеатры и рестораны, а объем продаж в гипермаркетах значительно вырос

За неделю с 9 по 15 марта объем продаж в столичных отелях и гостиницах снизился на 47%. То же самое касается посещения кинотеатров (объем продаж в столице снизился на 29%), а также ресторанов и баров (–16%). Такие данные приводятся в исследовании ИT-компании «Платформа ОФД», которая является оператором фискальных данных и анализирует продажи по всей стране (есть в распоряжении РБК).

Снижение объема продаж в столичных гостиницах оказалось выше, чем в целом по стране, где оно упало на 25%. Аналитики также обнаружили, что если в российских регионах объем продаж в магазинах всех уровней остался примерно на том же уровне, что и за аналогичный период прошлого года, то в Москве объем продаж в гипермаркетах вырос на 54%, а средний чек увеличился в полтора раза, до 2570 руб.

По словам директора по продуктам «Платформы ОФД» Дмитрия Батюшенкова, на потребительский спрос оказала влияние ситуация с коронавирусом и экономикой. «В выходные покупатели устремились в крупные магазины, где удобнее приобрести одновременно большое число товаров разных категорий, а также увеличили объем покупок в магазинах у дома», — сказал Батюшенков.

Президент Владимир Путин во вторник днем посоветовал гражданам не закупать продукты впрок, чтобы потом их не выбрасывать. Он заверил, что ситуация с поставками и снабжением надежная. Глава правительства Михаил Мишустин заверил, что «средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону вплоть до магазинов».