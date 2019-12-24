Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток

Самый «безопасный» алкогольный напиток для празднования Нового года — сухое белое вино. Такое заявление сделал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн на конференции «Безопасный Новый год», передает «Интерфакс».

По его словам, лучше всего ограничиться одним-двумя бокалами белого сухого вина за ночь «при достаточно серьезной активности: танцы, песни, прогулки».

Брюн также не советует «увеличивать градус» после бокала шампанского. Начинать праздник с шампанского, а затем наслаивать крепкие напитки — «способ достаточно смертельный», по его словам. Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение. Доза алкоголя должна быть небольшая, а промежутки между их употреблением — как можно дольше, добавил он.

Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что «безопасной дозы» алкоголя не существует. По его словам, для отдельных людей употребление алкогольных напитков может иметь положительный эффект, но «далеко не всегда и не для всех».