Дрозденко сообщил о трех погибших при обрушении здания в воинской части

Тела трех погибших нашли при разборе завалов в воинской части в Сертолово

На месте обрушения здания комендатуры в Ленинградской области нашли тела троих погибших, сообщил губернатор. Ранее он поручил силовикам оказать помощь военным в разборе завалов. СК возбудил два уголовных дела

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Тела трех погибших обнаружены на месте частичного обрушения административного здания в воинской части в Сертолово, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«В результате разбора завалов на месте частичного обрушения административного здания в воинской части в Сертолово обнаружены тела трех погибших», — добавил он. Следственные действия продолжаются, на месте работает спецтехника.

Об обрушении в воинской части Дрозенко сообщил днем 17 февраля. Он поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших. «Причины инцидента устанавливаются», — уточнил губернатор.

По данным «Фонтанки» и «78.ru» в здании произошел взрыв, у здания частично разрушены два этажа — второй и третий.

Следственный комитет после случившегося возбудил уголовные дела по статьям о нарушении требований пожарной безопасности (в случае смерти пострадавшего — лишение свободы на срок до пяти лет) и о халатности (максимальное наказание — семь лет лишения свободы).