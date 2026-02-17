 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

СК возбудил дело об обрушении здания комендатуры в Ленобласти

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Уголовное дело возбуждено после обрушения части здания военной комендатуры во Всеволожском районе Ленобласти, сообщили в СК.

Следствие установило признаки преступлений по ч. 2 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности; в случае смерти пострадавшего — лишение свободы на срок до пяти лет) и ч. 3 ст. 293 УК (халатность; максимальное наказание — семь лет лишения свободы).

В здании военной полиции под Петербургом произошел взрыв
Общество
Фото:Валентин Егоршин / ТАСС

«Предварительно установлено, что в результате происшествия имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.

Ранее «Фонтанка» и 78.ru писали, что в городе Сертолово произошел взрыв в здании военной полиции. Телеканал 78.ru сообщал о трех погибших.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об обрушении в воинской части. Он поручил силовым структурам помочь военным в проведении спасательных работ и разборе завалов. «Причины инцидента устанавливаются», — уточнил глава региона.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
обрушение Ленинградская область уголовное дело халатность Следственный комитет
