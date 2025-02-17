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Только 3% россиян согласились видеть своим начальником женщину

ВЦИОМ: 48% россиян считают мужчин более расположенными к лидерству
Большинство опрошенных ВЦИОМ россиян заявили, что лидером может быть только мужчина, некоторые объясняют свою позицию сложившимися в обществе стереотипами. Убеждения не всегда отражают реальную картину, отмечают эксперты
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российское общество связывает лидерство с мужчинами, следует из опроса ВЦИОМ (есть у РБК): 48% респондентов считают, что мужчины больше расположены к лидерству, а женщины — только 8%. Телефонный опрос был проведен 2 февраля среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

По мнению 33% опрошенных, мужчинам присущи соответствующие черты: сдержанность, ум, отсутствие эмоциональности, активность, решительность и др. 29% считают, что в мужчинах «природой заложено лидерство, на генетическом уровне». 22% респондентов заявили, что мужчины более расположены к лидерству, «потому что они мужчины», еще 9% сослались на сложившиеся в обществе стереотипы.

Из тех, кто поддержал женщин-лидеров, большинство (82%) указали на ум, грамотность, ответственность, активность, амбициозность, моральную силу.

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Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

Треть участников опроса (33%) хотели бы видеть своим начальником мужчину, а женщину — только 3%. Для 61% пол не важен, этот вариант в основном выбрали люди, рожденные в 1982–1991 годах и в 2001 и позже.

29% респондентов убеждены, что отраслей, где руководить следовало бы женщине, не существует. Остальные назвали среди таковых образование, воспитание и просвещение (16%), здравоохранение и медицину (9%), бьюти индустрию (4%), сферу обслуживания и социальную сферу (по 3%), искусство, легкую промышленность, бухгалтерию, административные должности (по 2%). Управление, технологии, инженерию и науку опрошенные не упомянули.

«И женщины, и мужчины в нашей стране продолжают связывать лидерство с мужчинами. Более того, сами женщины придерживаются именно таких взглядов. Это следствие предубеждений о некой «природной предрасположенности»: якобы мужчины сильнее и решительнее, а женщины чаще демонстрируют заботу и эмпатию», — заявил эксперт ВЦИОМ-Консалтинг Иван Грузинов.

Такой подход несправедлив, убеждения не всегда отражают реальную картину, указывает Грузинов: «Есть множество примеров, когда женщины добивались и добиваются огромных успехов именно в науке, технологиях, управлении в целом». По словам эксперта, людям важно увидеть примеры женщин, которые добились успехов вопреки стереотипам, тогда российское общество «не потеряет таланты только потому, что кто-то не поверил в собственные силы».

По данным FinExpertiza, на российских крупных и средних предприятиях работают 785 тыс. женщин-руководителей, на 5% меньше, чем мужчин на аналогичных позициях. В высшем руководстве женщин почти в два раза меньше, чем мужчин (37,3 тыс. против 69,4 тыс.). При этом в трудвых доходах есть существенный разрыв: зарплаты женщин-руководителей в среднем на 33% ниже мужских.

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ВЦИОМ Опрос женщины мужчины лидерство
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