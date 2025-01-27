Российские работодатели пожаловались на проблемы с молодыми сотрудниками
В России 45% компаний в 2024 году столкнулись с так называемым джоб-хоппингом — увольнением сотрудников после менее одного года работы, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса аудиторско-консалтинговой компании Kept.
Согласно исследованию, две трети респондентов отметили такую тенденцию среди рабочего и обслуживающего персонала, еще 59% — среди начинающих специалистов, 38% — среди квалифицированных кадров, 7% — среди топ-менеджмента.
В целом более трети российских компании сообщили об усилении текучести кадров по итогам прошлого года. Так, 40% респондентов отметили рост числа увольнений среди квалифицированных кадров, 37% — среди рабочего и обслуживающего персонала, 36% — среди начинающих специалистов, 16 и 7% — среди руководителей и топ-менеджмента соответственно. 14% работодателей считают, что текучка сохранилась на прежнем уровне, а 11% зафиксировали снижение количества увольнений.
Опрос проводился в декабре 2024 года. В нем приняли участие 68 компаний из 20 отраслей, среди которых — производство потребительских товаров, розничная и оптовая торговля, технологии и IT, банки, химическая промышленность и другие. 56% респондентов назвали себя крупными предприятиями, 32% — средними, 10% — малыми или микропредприятиями.
В конце прошлого года вице-премьер Александр Новак оценил дефицит высококвалифицированных кадров в 1,5 млн человек. По его словам, наибольшую нехватку сотрудников испытывают строительная и транспортная отрасли, а также ЖКХ. В ноябре Росстат зафиксировал сохранение уровня безработицы на рекордном минимуме 2,3%. Как отмечала глава Центробанка, «это означает, что в экономике практически не осталось свободных рук». Она называла проблему дефицита кадров основной для российской экономики.
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