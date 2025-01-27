 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Российские работодатели пожаловались на проблемы с молодыми сотрудниками

Kept: в России стали чаще увольняться сотрудники, не отработавшие и года
45% российских компаний сообщили об усилении текучести кадров среди сотрудников, проработавших менее года, говорится в исследовании Kept. Больше половины заявили о сложностях при взаимодействии с сотрудниками моложе 25 лет
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

В России 45% компаний в 2024 году столкнулись с так называемым джоб-хоппингом — увольнением сотрудников после менее одного года работы, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса аудиторско-консалтинговой компании Kept.

Согласно исследованию, две трети респондентов отметили такую тенденцию среди рабочего и обслуживающего персонала, еще 59% — среди начинающих специалистов, 38% — среди квалифицированных кадров, 7% — среди топ-менеджмента.

В целом более трети российских компании сообщили об усилении текучести кадров по итогам прошлого года. Так, 40% респондентов отметили рост числа увольнений среди квалифицированных кадров, 37% — среди рабочего и обслуживающего персонала, 36% — среди начинающих специалистов, 16 и 7% — среди руководителей и топ-менеджмента соответственно. 14% работодателей считают, что текучка сохранилась на прежнем уровне, а 11% зафиксировали снижение количества увольнений.

Путин заявил, что дефицит кадров нельзя решать за счет мигрантов
Экономика
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК
Помимо прочего 52% опрошенных заявили о сложностях при взаимодействии с сотрудниками, родившимися с 2000 по 2011 год. В 88% случаев они связаны со «слишком высокими требованиями к вознаграждению при недостаточных знаниях и навыках», в 82% — быстрой потерей интереса к работе, в 56% — эмоциональной чувствительностью, а в 44% — с клиповым мышлением.

Опрос проводился в декабре 2024 года. В нем приняли участие 68 компаний из 20 отраслей, среди которых — производство потребительских товаров, розничная и оптовая торговля, технологии и IT, банки, химическая промышленность и другие. 56% респондентов назвали себя крупными предприятиями, 32% — средними, 10% — малыми или микропредприятиями.

В конце прошлого года вице-премьер Александр Новак оценил дефицит высококвалифицированных кадров в 1,5 млн человек. По его словам, наибольшую нехватку сотрудников испытывают строительная и транспортная отрасли, а также ЖКХ. В ноябре Росстат зафиксировал сохранение уровня безработицы на рекордном минимуме 2,3%. Как отмечала глава Центробанка, «это означает, что в экономике практически не осталось свободных рук». Она называла проблему дефицита кадров основной для российской экономики.

Читайте РБК в Telegram.

Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам

Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия соцопрос увольнение дефицит кадров текучесть кадров персонал
Материалы по теме
В ЦБ описали стратегии удержания сотрудников на фоне дефицита кадров
Экономика
Дефицит квалифицированных кадров в России достиг 1,5 млн человек
Экономика
В РАНХиГС предложили быстрее увеличивать МРОТ на фоне дефицита кадров
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:24
Буданов предупредил об угрозе существованию Украины без переговоровПолитика, 10:23
Автомобиль въехал в толпу болельщиков клуба NFL в СШАСпорт, 10:18
Ефимов сообщил о старте работ по редевелопменту 12 промзон в 2024 годуГород, 10:15
«Просвещение» отдаст в бюджет более ₽2 млрд из-за высоких цен на учебникиБизнес, 10:13
Стоит ли покупать квартиру в 2025 году или подождатьНедвижимость, 10:09
В ФБР предупредили о ядерных учениях в Нью-ЙоркеПолитика, 10:06
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
5 февраля пройдет третий международный форум индустрии гостеприимстваПресс-центр, 10:05
Почему свободный порт Владивосток — это новые возможности для бизнесаОтрасли, 10:03
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 10:02
Что такое кредитная карта и как она работаетИнвестиции, 10:02
Медведев опустился на самое низкое место в рейтинге с февраля 2023 годаСпорт, 09:58
Как изменятся правила работы с онлайн-кассами с 1 марта 2025 годаPro, 09:56
Глава ШОС назвал сроки заседания участников организации в 2025 годуПолитика, 09:51