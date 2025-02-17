 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Центробанк оштрафовали за незаконное хранение оружия

Росгвардия при проверке нашла оружие, принадлежащее службе безопасности «Сбера» и ЧОП «Регион профи». В ЦБ сообщили, что пистолеты хранились в банке не более двух часов, их сдали инкассаторы, приехавшие для сдачи-приема ценностей
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Савеловский суд Москвы оштрафовал Центробанк за нарушения правил хранения боевого оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Речь идет о нескольких пистолетах, в том числе двух пистолетах Макарова, которые Росгвардия обнаружила при проверке здания Межрегионального центра безопасности ЦБ в Москве.

Пистолеты принадлежали службе безопасности Сбербанка и ЧОП «Регион профи». Инспекторы Росгвардии пришли к выводу, что Центробанк хранил оружие, собственником которого не был. Нарушения выявили в ноябре 2023 года и в апреле 2024-го.

Сумма штрафа не названа. Согласно ст. 20.10 КоАП (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, или использование оружия) для юридических лиц он составляет от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Росгвардия предложила выдать сотрудникам Центробанка автоматы и пулеметы
Общество
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Представители Центробанка не признали вину. Они отметили, что у Банка России есть разрешение на хранение оружия, которое в 2023 году выдала Росгвардия. Кроме того, указали в ЦБ, фигурирующие в деле пистолеты хранились в здании не более двух часов, когда туда приехали инкассаторы Сбербанка. После сдачи-приема ценностей оружие вернули охранникам.

Согласно ст. 12 закона «Об оружии», Центробанк может владеть оружием «для охраны денежных средств, драгоценных металлов, внутренних ценных бумаг, валютных ценностей, корреспонденции и предметов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, при их транспортировании (перевозке), а также для охраны объектов Банка России, предназначенных для хранения такого имущества».

Летом 2024 года Росгвардия подготовила проект, который разрешает носить оружие, в том числе пистолет Макарова, пистолет Ярыгина и автоматы Калашникова различных серий, зампредам Центробанка и их советникам, директорам департаментов и их заместителям. В регуляторе пояснили, что документ  уточняет установленный законодательством перечень должностей руководителей ЦБ, имеющих право на ношение оружия.

Читайте РБК в Telegram.

Порошенко назвал возможную дату президентских выборов на Украине

Bloomberg узнал о плане ЕС нарастить военные расходы и помощь Украине

Reuters опубликовал вопросы США к ЕС по урегулированию на Украине

Уиткофф объявил о визите в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией

Финский президент представил свою концепцию урегулирования на Украине

Песков пообещал, что Россия не угодит «в сети лживых обещаний» Запада

Кремль исключил влияние санкций на переговоры по Украине

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Центробанк Банк России Росгвардия оружие незаконное хранение оружия штраф пистолет Макарова
Материалы по теме
ЦБ объяснил, зачем его руководству понадобилось оружие
Общество
Полковникам Росгвардии предъявили новое обвинение в хищении 140 млн руб.
Общество
ЦБ обновит основания для блокировки счетов в банках
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
В Москве зафиксировали температурный минимум годаГород, 08:56
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 08:38
Какие акции второго и третьего эшелонов выбрать в 2025 годуPro, 08:33
Минэкономразвития предложит создать международную бартерную биржуЭкономика, 08:30
Захарова ответила на слова Хойсгена об «умиротворении» РоссииПолитика, 08:27
Центробанк оштрафовали за незаконное хранение оружияОбщество, 08:21
В России выросло число жалоб на хищения с депозитовФинансы, 08:02
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
ЦБ обновит основания для блокировки счетов в банкахФинансы, 08:01
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:51
FT узнала, к чему Европа подготовит Украину перед переговорамиПолитика, 07:50
Экс-президент FESCO перешел в одну из крупнейших контейнерных компанийБизнес, 07:30
В России за ночь ️сбили 90 украинских дроновПолитика, 07:24
Запрет на одну из оценок доходов: кому не дадут кредит по новым правиламPro, 07:01
«Ростех» купил долю в разработчике ИИ-технологий для диагностики ракаПолитика, 07:00