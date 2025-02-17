Центробанк оштрафовали за незаконное хранение оружия

Росгвардия при проверке нашла оружие, принадлежащее службе безопасности «Сбера» и ЧОП «Регион профи». В ЦБ сообщили, что пистолеты хранились в банке не более двух часов, их сдали инкассаторы, приехавшие для сдачи-приема ценностей

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Савеловский суд Москвы оштрафовал Центробанк за нарушения правил хранения боевого оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Речь идет о нескольких пистолетах, в том числе двух пистолетах Макарова, которые Росгвардия обнаружила при проверке здания Межрегионального центра безопасности ЦБ в Москве.

Пистолеты принадлежали службе безопасности Сбербанка и ЧОП «Регион профи». Инспекторы Росгвардии пришли к выводу, что Центробанк хранил оружие, собственником которого не был. Нарушения выявили в ноябре 2023 года и в апреле 2024-го.

Сумма штрафа не названа. Согласно ст. 20.10 КоАП (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, или использование оружия) для юридических лиц он составляет от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Представители Центробанка не признали вину. Они отметили, что у Банка России есть разрешение на хранение оружия, которое в 2023 году выдала Росгвардия. Кроме того, указали в ЦБ, фигурирующие в деле пистолеты хранились в здании не более двух часов, когда туда приехали инкассаторы Сбербанка. После сдачи-приема ценностей оружие вернули охранникам.

Согласно ст. 12 закона «Об оружии», Центробанк может владеть оружием «для охраны денежных средств, драгоценных металлов, внутренних ценных бумаг, валютных ценностей, корреспонденции и предметов, содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне, при их транспортировании (перевозке), а также для охраны объектов Банка России, предназначенных для хранения такого имущества».

Летом 2024 года Росгвардия подготовила проект, который разрешает носить оружие, в том числе пистолет Макарова, пистолет Ярыгина и автоматы Калашникова различных серий, зампредам Центробанка и их советникам, директорам департаментов и их заместителям. В регуляторе пояснили, что документ уточняет установленный законодательством перечень должностей руководителей ЦБ, имеющих право на ношение оружия.